Зірка "Холостяка", яка зі сльозами залишила реаліті, зізналася, чи дала б Терену другий шанс

Аліна Мойсеєнко, яка не отримала троянду у сьомому випуску реліті "Холостяк", зізналася, як би вона відреагувала, якби Олександр Терен вчинив так, як робив головний герой минулого сезону. Дівчина чітко відповіла, чи дала б вона їхнім стосункам другий шанс.

Як відомо, після фіналу 12 сезону "Холостяка" Алекс Топольський телефонував та писав учасницям реаліті. Втім, дівчата не захотіли давати йому другий шанс.І нині Аліна відповіла, як би вона відреагувала на таку ж ситуацію, якби це робив Терен.

"Ніяк. Мабуть, якесь жіноче его переможе, бо в чоловіка був шанс, він його не використав, тому треба відповідати за свої рішення. Кожна людина відповідальна за своє рішення. Тому вже все, кінець", - зазначила дівчина.

Зірка "Холостяка" розповіла, що відчувала до Терена (фото надане прес-службою)

Втім, Аліна зауважила, що не втратила віру в кохання. Воно, вважає продюсерка освітніх курсів, живе в кожному. І вбити кохання неможливо.

На проекті Аліна дійсно була закохана в Терена. Вони навіть говорили про майбутнє, але нині це все вже в минулому.

"Я це уявляла. Уявляла наш побут, як це може бути. Мало того, ми навіть з ним обговорювали мою квартиру, як її можна облаштувати. Діалоги були досить серйозними", - пригадала екс-учасниця реаліті.