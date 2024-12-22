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Зірка "Холостяка", яка зі сльозами залишила реаліті, зізналася, чи дала б Терену другий шанс

Неділя 22 грудня 2024 08:23
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Зірка "Холостяка", яка зі сльозами залишила реаліті, зізналася, чи дала б Терену другий шанс Аліна Мойсеєнко (фото надане прес-службою)
Автор: Поліна Іваненко

Аліна Мойсеєнко, яка не отримала троянду у сьомому випуску реліті "Холостяк", зізналася, як би вона відреагувала, якби Олександр Терен вчинив так, як робив головний герой минулого сезону. Дівчина чітко відповіла, чи дала б вона їхнім стосункам другий шанс.

Про це Аліна розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Як відомо, після фіналу 12 сезону "Холостяка" Алекс Топольський телефонував та писав учасницям реаліті. Втім, дівчата не захотіли давати йому другий шанс.І нині Аліна відповіла, як би вона відреагувала на таку ж ситуацію, якби це робив Терен.

"Ніяк. Мабуть, якесь жіноче его переможе, бо в чоловіка був шанс, він його не використав, тому треба відповідати за свої рішення. Кожна людина відповідальна за своє рішення. Тому вже все, кінець", - зазначила дівчина.

Аліна з &quot;Холостяка&quot;, з якою Терен попрощався за крок до фіналу: Все в житті сприймаю як досвід, навіть якщо він болючий

Зірка "Холостяка" розповіла, що відчувала до Терена (фото надане прес-службою)

Втім, Аліна зауважила, що не втратила віру в кохання. Воно, вважає продюсерка освітніх курсів, живе в кожному. І вбити кохання неможливо.

На проекті Аліна дійсно була закохана в Терена. Вони навіть говорили про майбутнє, але нині це все вже в минулому.

"Я це уявляла. Уявляла наш побут, як це може бути. Мало того, ми навіть з ним обговорювали мою квартиру, як її можна облаштувати. Діалоги були досить серйозними", - пригадала екс-учасниця реаліті.

До слова, раніше стало відомо, кого обрав Терен у восьмому випуску "Холостяка".

Окрім цього, читайте інтерв'ю Насті Анісімової.

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