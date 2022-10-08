Волонтер просит помочь украинцев с покупкой тепловизора для разведчиков

Военным, которые находятся под Горловкой (Донецкая область), срочно нужен тепловизор.

"Ну за крымский мост можно отпраздновать помощью разведчикам? Я вас очень прошу сделать репост!! Нужен еще один тепловизор под Горловку. Не пожалейте 10-20 грн", - написала волонтер.

Цена тепловизора 69379 гривен. Также можно сделать репост для помощи.

Реквизиты для помощи

Пайпал

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