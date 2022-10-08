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Волонтер просит помочь украинцев с покупкой тепловизора для разведчиков

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Суббота 08 октября 2022 12:58
Волонтер просит помочь украинцев с покупкой тепловизора для разведчиков Объявлен сбор средств на тепловизор для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Военным, которые находятся под Горловкой (Донецкая область), срочно нужен тепловизор.

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь деньгами всех неравнодушных украинцев.

"Ну за крымский мост можно отпраздновать помощью разведчикам? Я вас очень прошу сделать репост!! Нужен еще один тепловизор под Горловку. Не пожалейте 10-20 грн", - написала волонтер.

Цена тепловизора 69379 гривен. Также можно сделать репост для помощи.

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name

5168752017223390 приват, Юсупова Наталия

4149499374344032 приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

Как мы ранее писали, украинским воинам собирают на крутой прибор, который поможет лучше уничтожать оккупантов.

Кстати, волонтер в Запорожской области кормит сотни животных, которых покинули люди.

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ВСУ