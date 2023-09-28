У Волинській області жінка знайшла гриб-велетень вагою 12 кг

Жінка опублікувала у спільноті фотографії своєї неймовірної знахідки та повідомила, що це гриб порхавка, який також називають дощовик гігантський, лангероманія, головач. А у каталогах він значиться як Calvatia gigantea.

Гриб дійсно дуже великий і авторка посту показала, як він виглядає поруч з великими бутлями для води.

Жінка знайшла гриб вагою майже 12 кг (фото: facebook.com/Грибники Волині)

У коментарях до фотографій вона розповіла, що цей гриб - їстівний, усередині у нього біла м'якоть і він дуже смачний. Також грибниця поділилася власним рецептом приготування цього величезного гриба.

"Дуже смачний. Посмажити у борошні, протушкувати у сметані. На смак - як курка, філе", - написала Лариса Кравченко та поділилася фотографією вже приготовленої страви.

Що можна приготувати із гігантського гриба (фото: facebook.com/Грибники Волині)

Українці зазначили, що цей гриб смачний і придатний для використання лише тоді, коли він молодий. Потім він стає несмачним.

Також вона зазначила, що у Волинській області й раніше знаходили гриби-гіганти. Найбільший гриб-порхавка був знайдений у Любешівському районі Волинської області, біля села Березна Воля 16 вересня 2001 року.

Рекордсмен важив 12 кг і за словами жінки, її гриб-гігант важить трохи менше за рекордсмена.