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На Волині виявили загадковий сонячний стовп: фото неймовірного явища

Волинська область, П'ятниця 24 листопада 2023 15:43
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На Волині виявили загадковий сонячний стовп: фото неймовірного явища На Волині показали сонячний стовп (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Біля села Світязь Волинської області помітили загадкове світіння, яке нагадувало світловий стовп, що йде з небес на землю. Гіпотез щодо походження безліч. Однак, причина появи все ж є.

Чи справді явище унікальне та коли його можна побачити знову, повідомляє РБК-Україна (проект Styler).

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайт "Конкурент" та Telegram спільноти "Volynblog".

Яка причина виникнення сяйва

Доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики Волинського національного університету, викладач астрофізики Петро Трохимчук розповів, що причиною є турбулентність (неоднорідність) атмосфери.

Зокрема, на небосхилі у той момент було багато невпорядкованих хмар, тому відбулося розсіяння світла у момент заходу Сонця.

Таке явище рідко можна побачити. Науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України Анатолій Василенко зазначив що з точки зору науки це не є чимось незвичним.

На Волині виявили загадковий сонячний стовп: фото неймовірного явищаНа Волині виявили загадковий сонячний стовп: фото неймовірного явищаНа Волині виявили загадковий сонячний стовп: фото неймовірного явищаСонячні стовпи (фото: t.me/volynblog)

Коли явище найчастіше можна побачити

За словами експерта, це вертикальний стовп світла, що зазвичай тягнеться вгору або - рідше - вниз від Сонця. Такі явища можна помітити у період світанку або у момент заходу Сонця.

"Сонячне світло відбивається від поверхонь "плиткоподібних" гексагональних (шестикутних) кристаликів льоду, які гойдаючись зі сторони в сторону, опускаються вниз в товщі атмосфери", - розповів Василенко.

Пов’язані ці кристалики із хмарами на великій висоті - це має бути тонкий тип хмар, наприклад, перисто-шаруваті хмари.

Іноді вони виглядають як кілька вертикально нанизаних плям світла залежно від взаємного розташування кристалів у хмарах. Стовпи часто подовжуються і світлішають після заходу Сонця.

"Варто розрізняти "сонячні стовпи" (sun pillars) та "світлові стовпи" (light pillars), оскільки остання виникають від міських ламп вуличного освітлення, хоча фізика їх виникнення та ж сама - відбите світло від пласких кристалів льоду в атмосфері. У нашому випадку, це чітко "сонячні стовпи", - додав експерт.

На Волині виявили загадковий сонячний стовп: фото неймовірного явища

Сонячні стовпи (фото: uk.wikipedia.org)

Раніше ми повідомляли, що під Чорнобилем зафіксували неймовірне явище й показали дивовижні фото.

Також ми писали, що в Одесі помітили рідкісне явище під час сходу сонця.

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