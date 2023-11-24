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Під Чорнобилем зафіксували неймовірне явище й показали дивовижні фото

П'ятниця 24 листопада 2023 14:20
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Під Чорнобилем зафіксували неймовірне явище й показали дивовижні фото Природа перемагає навіть радіацію (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник опублікував світлини неймовірного природного явища. Воно буквально змінило зовнішній вигляд навколишньої природи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, про яке явище йдеться і чим воно унікальне.

При підготовці матеріалу було використано сторінку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Що зафіксували камери

Днями на очі дослідникам потрапило неймовірне природнє явище - "змерзлі тумани".

Вони схожі на паморозь й складаються з красивих дрібнозернистих кристалів на гілках, траві, старому листі чи не зірваному вітром павутинні.

Внаслідок різкого замерзання крапель роси пейзаж перетворився на майже нереальний і казковий.

Дивовижні фото цієї краси зробив Денис Вишневський.

На зображенні може бути: природа та трава

На зображенні може бути: природа

На зображенні може бути: туман, дерево та природа

На зображенні може бути: природа

Природа України - неймовірна (фото: facebook.com/zapovidnyk)

За кілька днів до цього Петро Коваль сфотографував також "кришталеві трави".

На зображенні може бути: трава

Погода не втомлюється нас дивувати (фото: facebook.com/zapovidnyk)

Основне про заповідник

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник було створено указом президента 26 квітня 2016 року.

З середини 2017 року заповідник активно розвивається як самостійна бюджетна установа, що належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Його ядром є Чорнобильський заказник та північні лісові масиви.

На зображенні може бути: природа

Осінь - казкова пора (фото: facebook.com/zapovidnyk)

Флора і фауна

Флора заповідника налічує 1 256 видів судинних рослин, 120 видів лишайників та 20 видів мохів.

П'ять видів рослин - з Європейського "червоного" списку, тоді як з Червоної книги України - 46 видів флори.

Тваринний світ заповідника відповідає складу фауни поліського регіону. Там зафіксовано понад 300 видів хребетних тварин (із загалом 410, що зустрічаються в регіоні), з яких 75 видів (з 97 можливих) занесені до Червоної книги України.

Основна увага науковців зосереджена на вивченні рідкісних й типових видів фауни - великих хижаків (бурий ведмідь, рись, вовк) та копитних (лось, олень, косуля), популяція яких за останні роки суттєво зросла.

Крім того, неабиякий інтерес викликає унікальна, створена у 90-х роках, вільна популяція коней Пржевальського.

На зображенні може бути: олень та трава

Унікальні створіння (фото: facebook.com/zapovidnyk)

Нагадаємо, раніше екологи поділились фото рідкісних птахів із Чорнобиля.

Читайте також, де в Україні найвищий рівень радіації, що в рази перевищує допустиме значення.

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