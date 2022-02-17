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В Одессе заметили редкое явление во время восхода солнца: невероятные фото

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Одесса, Четверг 17 февраля 2022 14:55
В Одессе заметили редкое явление во время восхода солнца: невероятные фото Сняли редкое явление во время восхода солнца в Одессе (коллаж РБК-Украина, фото Evgenij Morgun)
Автор: Татьяна Самарук

В Одессе на рассвете над морем зафиксировали редкое явление. Отмечается, удивительное явление называют "зеленым лучом".

Фото обнародовал одессит Евгений Моргун на своей странице в Facebook.

На снимках можно увидеть ярко-зеленую вспышку до восхода солнца.

"Поймал" классический" зеленый луч на море в Одессе, ярко-зеленую вспышку до восхода солнца. Охота удалась!"- написал одессит.

Автор отмечает, что отчетливо была видна изумрудная вспышка до восхода, которая длилась несколько секунд. В частности, от первого до последнего снимка 6-7 секунд.

"На первом кадре gif-анимации виден какой-то мираж, что-то далекое с противоположного берега или деталь судна. На других кадрах тоже есть. Я бы отметил еще "пурпурный луч" рядом справа", - написал Евгений Моргун.

В Одессе заметили редкое явление во время восхода солнца: невероятные фото

Сняли редкое явление во время восхода солнца в Одессе (фото: facebook.com/Evgenij.Morgun)

Что известно о зеленом луче

Это редкое оптическое явление. В частности, это вспышка зеленого света в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом или появления его из-за горизонта.

Явление зеленого луча наблюдается очень редко и требует очень хороших погодных условий. Такое явление связано с рефракцией солнечных лучей в атмосфере.

В Одессе заметили редкое явление во время восхода солнца: невероятные фотоВ Одессе заметили редкое явление во время восхода солнца: невероятные фотоВ Одессе заметили редкое явление во время восхода солнца: невероятные фото

Сняли редкое явление во время восхода солнца в Одессе (фото: facebook.com/Evgenij.Morgun)

Ранее мы сообщали, что в Киеве завораживающий закат солнца попал на фото.

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