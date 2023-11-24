На Волыни обнаружили загадочный солнечный столб: фото невероятного явления
Возле села Свитязь Волынской области заметили загадочное свечение, напоминавшее световой столб, идущий с небес на землю. Гипотез по поводу происхождения множество. Однако причина явления все же есть.
Действительно ли явление уникальное и когда его можно увидеть снова, сообщает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала использовались следующие источники: сайт "Конкурент" и Telegram сообщества "Volynblog".
Какая причина возникновения сияния
Доцент кафедры теоретической и компьютерной физики Волынского национального университета, преподаватель астрофизики Петр Трохимчук рассказал, что причиной является турбулентность (неоднородность) атмосферы.
В частности, на небосводе в тот момент было много неупорядоченных туч, поэтому произошло рассеяние света в момент захода Солнца.
Такое явление редко можно увидеть. Научный сотрудник Главной астрономической обсерватории НАН Украины Анатолий Василенко отметил, что с точки зрения науки это не является чем-то необычным.
Солнечные столбы (фото: t.me/volynblog)
Когда явление чаще всего можно увидеть
По его словам эксперта, это вертикальный столб света, обычно тянущийся вверх или - реже - вниз от Солнца. Такие явления можно заметить в период рассвета или в момент заката.
"Солнечный свет отражается от поверхностей "плиткообразных" гексагональных (шестиугольных) кристалликов льда, которые качаясь из стороны в сторону, опускаются вниз в толще атмосферы", - рассказал Василенко.
Связанные эти кристаллики с облаками на большой высоте - это должен быть тонкий тип облаков, например перисто-слоистые облака.
Иногда они смотрятся как несколько вертикально нанизанных пятен света в зависимости от взаимного расположения кристаллов в облаках. Столбы часто удлиняются и светлеют после захода Солнца.
"Следует различать "солнечные столбы" (sun pillars) и "световые столбы" (light pillars), поскольку последняя возникают от городских ламп уличного освещения, хотя физика их возникновения та же - отраженный свет от плоских кристаллов льда в атмосфере. В нашем случае, это четко "солнечные столбы", - добавил эксперт.
Солнечные столбы (фото: ru.wikipedia.org)
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