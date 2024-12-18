На Волині побачили найбільшого хижого птаха України, який там майже не буває

Працівники Ківерцівського національного природного парку "Цуманська пуща" під час виїзду раптом помітили найбільшого хижого птаха України - орлана-білохвоста, (Haliaeetus albicilla).

Цей птах - справжній гігант серед птахів не тальки в Україні, а взагалі серед птахів Євразії. Його ще називають "королем вод" за його любов селитися біля водойм.

Він є дуже рідкісним на Волині й зустріти в Україні його можна в Карпатах, на Поліссі, на узбережжі Чорного та Азовського морів, а також у дельті Дунаю.

Найчастіше орлан-білохвіст мешкає біля узбережжя річок, озер і морів, на заболочених територіях, в лісах, які межують з водоймами.

"Зазвичай це віддалені від антропогенного впливу ділянки. Останнім часом спостерігається тенденція пристосування цього хижака до існування поруч з людиною. Гнізда орланів-білохвостів, розташовані на великих деревах чи скелях, являють собою масивні споруди, побудовані з гілок дерев. Багаторічні гнізда можуть досягати 175-180 см в діаметрі", - додали біологи.

Довжина тіла такого орлана досягає 70-90 см, а розмах крил - 200-250 см. Самки зазвичай більше за самців. Вага орлана - від 4 до 7 кг.

В Україні, а також в багатьох країнах світу орлан-білохвіст внесений до Червоної книги. Ці птахи є важливим елементом екосистеми, бо вони допомагають регулювати чисельність риби та гризунів, а ще - їдять трупи тварин.