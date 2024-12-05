Найстаріша пташка в світі відклала яйця і чекає на потомство: зворушлива історія

Деякі види альбатросів можуть дожити до 70 років, втім, через це вони менш родючі, що впливає на зміни в популяції. Однак, сталася унікальна подія для орнітологів: 74-річна самка альбатроса, яка є найстарішою пташкою в світі, очікує на потомство.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на IFL Science .

Що відомо про найстарішу пташку

Найстаріша з відомих диких пташок - самка альбатроса на ім'я Віздом (Мудрість) - відклала яйце у зрілому віці 74 років після того, як знайшла нову пару на початку цього року.

Віздом була вперше ідентифікована і відмічена біологами після того, як вона відклала яйце на атолі Мідвей у 1956 році. Оскільки альбатроси не відкладають яйця до п'ятирічного віку, Служба рибних ресурсів і дикої природи США оцінюють її вік щонайменше як 74 роки.

Також у Службі рибного господарства та дикої природи США вважають, що за своє життя Віздом могла відкласти 50-60 яєць, з яких 30 стали повноцінними пташенятами. Більшість з них - від її давнього партнера Акеакамая, з яким вона жила в парі протягом тривалих 60 років.

Проте, за словами біологині Служби рибного господарства та дикої природи США, Бет Флінт, у Віздом могли бути й інші партнери. Хоча альбатроси обирають собі пару на все життя, вони можуть знайти нових партнерів у разі потреби - наприклад, якщо переживуть свого першого партнера.

Щороку в листопаді популяція альбатросів повертається на атол у північній частині Тихого океану, щоб знайти собі пару, після дивовижних танців залицяння.

Кожного року, коли Віздом поверталася, це допомагало науковцям дізнатися більше про те, як довго морські птахи можуть жити і виховувати пташенят. Її повернення не тільки надихало любителів птахів по всьому світу, але й допомагало краще зрозуміти, як можна захистити цих граціозних морських птахів і середовище існування, необхідне їм для виживання в майбутньому.

Але в 2021 році і в наступні роки "чоловік" Віздом, Акеакамай, не повернувся на місце гніздування. Ймовірно, він помер.

Хоча альбатроси рідко навіть доживають до такого поважного віку як Віздом, на початку цього року птаха дала надію на те, що вона може знову спаровуватися - її помітили в березні за залицяннями до інших птахів.

Після спостережень, Служба рибного господарства США оголосила, що Віздом відклала яйце. Біологи вважають самку альбатроса унікальною - невідомо про жодну пташку хоча б приблизно її віку. Другий довгожитель серед птахів має 45 років, тож це дуже рідкісне явище.

Коли з'являться пташенята

Більшість яєць відкладається на атолі на початку грудня. Період інкубації яєць альбатроса становить 64-65 днів, а більшість пташенят вилуплюються в січні-лютому наступного року.

Очікування може бути напруженим, але очікується, що пташеня вилупиться, або принаймні має хороші шанси на це. За словами біологів, щороку вилуплюється близько 70 або 80 відсотків яєць, відкладених на атолі. Потім приблизно 50 відсотків з них виживають і залишають Мідвей.