На вокзалі у Львові з'явилася скульптура, яка спантеличила містян: що там встановили (фото)

На львівському вокзалі встановили нову скульптуру. Жителі та гості міста відразу помітили інсталяцію, проте її зовнішній вигляд їх дещо спантеличив...

Що думають користувачі

У соціальних мережах українці та львів'яни, зокрема, активно ділилися своїми думками з приводу інсталяції. Здебільшого користувачі не розуміли сенс витвору та жартували:

Заходиш на вокзал, а перед тобою це... Скульптура чи пам'ятник без голови, але з "господарством"

Чим думали? Що символізує?

Не дороблений, напевно...

Може, якийсь символ означає? Зараз стільки нової інформації з різних запитань

Мабуть, перевозять кудись. А на висоті, що те, що є не вкрали, бо голова та руки в когось вдома вже

Скульптура "Прямостоячий" (фото: wz.lviv.ua)

"Прямостоячий" на вокзалі

Насправді ж скульптура є креативною роботою львівського митця Володимира Семківа "Прямостоячий", виготовлена з алюмінієвого сплаву та сталі. Її встановили в рамках Львівського тижня скульптури, який відбудеться з 20 вересня по 11 жовтня.

Скульптор виготовив "Прямостоячого" ще у 2018 році. Інсталяція символізує стійкість людини попри катаклізми. Крім того, до характеристики цього витвору приписали ще "незламний дух українців, тверду віру в перемогу".

Додамо, що раніше у Львові вже встановлювали окремі скульптури із серій робіт. Однією з них стала "Впевнена", яка не припала до душі львів'янам через пишні форми.

"Скульптура має викликати емоції - в цьому цінність мистецтва. Її (скульптуру "Впевнена" - ред.) фотографують, розглядають, але такого інтересу, як у Львові, вона ніколи й ніде не викликала. У Львові дуже поширена демократична дискусія довкола мистецтва, тому ми свідомо розуміли, що саме ця скульптура буде предметом для діалогу та обговорення", - розповідав куратор проєкту "Скульптурний маршрут" і митець Павло Гудімов.

Робота "Впевнена", яка викликала багато суперечок у суспільстві (фото: wz.lviv.ua)