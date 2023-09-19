На вокзалі у Львові з'явилася скульптура, яка спантеличила містян: що там встановили (фото)
На львівському вокзалі встановили нову скульптуру. Жителі та гості міста відразу помітили інсталяцію, проте її зовнішній вигляд їх дещо спантеличив...
Про новий витвір мистецтва розповідає львівське видання "Високий замок".
Що думають користувачі
У соціальних мережах українці та львів'яни, зокрема, активно ділилися своїми думками з приводу інсталяції. Здебільшого користувачі не розуміли сенс витвору та жартували:
- Заходиш на вокзал, а перед тобою це... Скульптура чи пам'ятник без голови, але з "господарством"
- Чим думали? Що символізує?
- Не дороблений, напевно...
- Може, якийсь символ означає? Зараз стільки нової інформації з різних запитань
- Мабуть, перевозять кудись. А на висоті, що те, що є не вкрали, бо голова та руки в когось вдома вже
Скульптура "Прямостоячий" (фото: wz.lviv.ua)
"Прямостоячий" на вокзалі
Насправді ж скульптура є креативною роботою львівського митця Володимира Семківа "Прямостоячий", виготовлена з алюмінієвого сплаву та сталі. Її встановили в рамках Львівського тижня скульптури, який відбудеться з 20 вересня по 11 жовтня.
Скульптор виготовив "Прямостоячого" ще у 2018 році. Інсталяція символізує стійкість людини попри катаклізми. Крім того, до характеристики цього витвору приписали ще "незламний дух українців, тверду віру в перемогу".
Додамо, що раніше у Львові вже встановлювали окремі скульптури із серій робіт. Однією з них стала "Впевнена", яка не припала до душі львів'янам через пишні форми.
"Скульптура має викликати емоції - в цьому цінність мистецтва. Її (скульптуру "Впевнена" - ред.) фотографують, розглядають, але такого інтересу, як у Львові, вона ніколи й ніде не викликала. У Львові дуже поширена демократична дискусія довкола мистецтва, тому ми свідомо розуміли, що саме ця скульптура буде предметом для діалогу та обговорення", - розповідав куратор проєкту "Скульптурний маршрут" і митець Павло Гудімов.
Робота "Впевнена", яка викликала багато суперечок у суспільстві (фото: wz.lviv.ua)
"Розділення колекції на окремі елементи дещо знецінює ідею та викликає непорозуміння. Так сталося зі скульптурою "Впевнена" Василя Корчового, яку одиноко виставили в одному з парків Львова. Тепер "Прямостоячий" на вокзалі у Львові", - написав він.
Раніше ми розповідали про іншу скульптуру біля Оперного театру у Львові, яка збентежила містян.
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