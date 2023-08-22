У Львові збудували унікальний парк розваг для дітей з інвалідністю: як він виглядає

У Львові створили унікальний парк розваг для дітей з інвалідністю. Він знаходиться на подвір'ї центру соціальних послуг "Джерело", на проспекті Червоної Калини, 86А. Це єдиний в Україні розважальний простір для дітей з інвалідністю. Його власним коштом створила пара меценатів з США - Едді та Тетяна.

Як виглядає цей парк та що пропонується дітям, розповіли на сайті ЛМР.

Новий парк розваг для дітей з інвалідністю - це понад 1100 м простору для розваг. Там є доступні гойдалки, качелі для дітей колісних кріслах, велика гірка, розваги для малюків з розладами спектра аутизму, міні футбольне поле та багато сенсорних та емоційних ігор.

"Це не просто каруселі - всі діти з інвалідністю думають, що вони літають, коли катаються на качельках. Так вони відволікаються від реальності та поринають у світ, де їм радісно, тепло і безпечно. Це місце безпеки, радості й відкриттів ми розробили з дружиною Танею для дітей саме з такими діагнозами та типами інвалідності. Цей майданчик нам з дружиною коштував приблизно 60 тисяч доларів. В нас є персональна сімейна фундація, і 99% того, що ми робимо, це за свої власні кошти. Таких парків немає в Україні, і ми сподіваємося, що після перемоги першим, що будуть робити в Україні, це спеціальні майданчики для дітей, для людей похилого віку", - розповів Едді Вейн.

Парк розваг поділений на дві зони - для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату та дітей з розладами спектра аутизму. Усе до найменших дрібниць продумано заради безпеки та для доступності кожної дитини.

Парк розваг для дітей з інвалідністю (фото: Роман Балук)

У першій зоні діти, які мають фізичні обмеження, можуть безпечно кататися на гойдалках. Їх фіксують у високих кріселках за допомогою спеціальних пасків безпеки. Поряд розташована кругова карусель. Дітей спеціально розвертають обличчям до парку, щоб вони могли бачити усі барви життя та красу навколо.

Крім каруселей, тут розташовані сенсорні локації для зорового контакту, які викликають у дітей певні асоціації. Ще є звукові панелі, де можна послухати звуки різних інструментів. Можна погратися гумовими іграшками.

Едді та Тетяна приїхали в Україну на початку війни й за декілька місяців вони запропонували зробити майданчик для дітей з інвалідністю. Вони 4 місяці спостерігали за дітками, досліджували, які б розваги їм би були доступні та цікаві. Цей проєкт - повністю авторський.

Парк розваг для дітей з інвалідністю (фото: Роман Балук)

Меценати провели багато зустрічей з працівниками "Джерела", батьками, радилися та консультувалися з експертами у різних країнах. Було враховано абсолютно усе - від безпечної відстані від каруселі до перекладин до навантажень на качелі та накриття. Зараз подружжя Вейн готові надавати консультації, як збудувати такі майданчики й в інших містах України.

Важливо! Цей майданчик - саме для дітей з інвалідністю, тобто має певні елементи, які передбачені саме для їх безпеки, зручності та комфорту, а тому ці ж елементи можуть бути не зовсім безпечними для дітей без інвалідності чи порушень розвитку.

Центр соціальних послуг "Джерело" був побудований 30 років тому батьками дітей с інвалідністю та волонтерами для допомоги родинам у Львові та з інших міст України.

80% витрат покриває міський бюджет, решта - благодійні надходжень. Зараз у центрі 136 вихованців з інвалідністю та ще понад 100 сімей з дітьми з групи ризику чи з інвалідністю. Комплексну реабілітацію за рік можуть отримати понад 400 дітей.