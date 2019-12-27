Воины ВСУ испытали новый сверхзвуковой истребитель: впечатляющее видео

Вооруженные силы Украины получили на вооружение боевой истребитель МиГ-29. Свои авиаряды пополнила 204-я Севастопольская бригада тактической авиации (БрТА), которая базируется на военном аэродроме в Луцке. В сети появилось впечатляющее видео перегона истребителя.

Ролик в Facebook опубликовала Организация волынских авиалюбителей (ОВАЛ). Сообщается, что сверхзвуковой МиГ-29 был капитально отремонтирован до состояния нового "заботливыми руками специалистов" Львовского государственного авиационного ремонтного завода.

Легкий фронтовой истребитель был перегнан из заводского аэродрома под Львовом в Луцкий военный аэродром. Именно посадка крылатого красавца была снята военнослужащими на видео.

В подписи к видео отмечают, что это уже второй МиГ-29, полученный в конце года Севастопольской бригадой.



"Итак, воздушный щит нашего родного Волынского края продолжает крепчать, а слава нашего родного г. Луцка как авиационного города продолжает возрождаться! Плюс два новых капитально отремонтированных самолета - это шикарный новогодний подарок нашим родным Севастопольсько-Волынским соколам!" - сказано в сообщении.

ВСУ получили новый самолет истребитель МиГ-29 (видео: facebook.com/lutskavia)