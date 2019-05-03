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Военные ВСУ заняли новые рубежи на Донбассе: что известно

STYLERВойна    03.05.2019 - 14:44
Военные ВСУ заняли новые рубежи на Донбассе: что известно
Военные ВСУ совершили прорыв на Донбассе (фото mil.gov.ua)

Вооруженные силы Украины существенно продвинулись вперед

Военные вооруженных сил Украины в четверг, 2 мая, совершили существенный прорыв в зоне проведения Операции объединенных сил, об этом сообщил Вячеслав Власенко с позывным "Филин".

По информации бойца 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина", военные ОМБр продвинулись на километр вперед и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником, в районе Новозвановки.

К сожалению, в результате боевых действий ранения получили три военнослужащие батальона. Сейчас им оказана неотложная медицинская помощь с последующей эвакуацией в военный госпиталь.

Военные ВСУ заняли новые рубежи на Донбассе: что известно

Военные ВСУ совершили прорыв на Донбассе (фото facebook.com)

Пользователи сети восторженно отреагировали на новую победу украинских военных в Донбассе, оставив множество комментариев.

  • "Боже, упаси наших защитников, выздоровления раненым!"
  • "Лучшая новость за сегодня. Спасибо, вперед к Победе! А она ваша, потому что вы настоящие воины, Герои! Храни вас Бог. Раненым скорейшего выздоровления";
  • "Надеюсь, орки заплатили за наших раненых";
  • "Хорошая новость! Спасибо, родные! Пусть обходят вас пули и хранит Господь".

Напомним, за год от начала Операции Объединенных Сил украинскими военными было освобождено 3 населенных пункта и возвращено под контроль 24 кв. км. территорий.

Ранее мы писали о том, что в результате военных действий на Донбассе Украина в апреле потеряла 14 героев, самому младшему из них было 20 лет. Они погибали от разрыва снарядов, пуль снайперов и во время обстрелов вражескими войсками.

К слову, предательница Украины Ольга Качура по кличке "Корса" получила паспорт Российской Федерации с новым именем и фамилией.

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