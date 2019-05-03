Предательница Украины получила паспорт РФ: что известно

Российский паспорт Корса получила на другое имя и фамилию
Паспорт Российской Федерации получила предательница Украины Ольга Качура на прозвище "Корса". Причем паспорт ей выдали на новое имя и фамилию, об этом сообщил Анатолий Штефан Штирлиц на своей Facebook-странице.
На момент оккупации Донбасса российскими войсками она была подполковником милиции, но сразу изменила Украине и перешла на сторону оккупантов. Она является командиром так называемого "реактивного дивизиона" 3 ОМСБр "ДНР" и систематически обстреливает подразделения ВС Украины с реактивной артиллерии и гордится этим в своих выступлениях.
"Уже готовит, тв*рь, пути отхода и отдыха за кровавые деньги", - написал офицер ВСУ.
Паспорт РФ получила предательница Украины Ольга Качура (скрин: facebook.com/shtirlitz.info)
Пользователи сети разгневаны подобным. Они оставляют множество комментариев под публикацией, желая предательнице поплатится за ее преступления.
Напомним, недавно известный блогер заявил, что выдача паспортов РФ жителям оккупированных территорий на Донбассе является частью системной политики страны-агрессора по уничтожению Украины.
Ранее также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке новых санкций против России за решение о раздаче паспортов на Донбассе.