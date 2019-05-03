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Предательница Украины получила паспорт РФ: что известно

STYLERЖизнь    03.05.2019 - 09:08
Предательница Украины получила паспорт РФ: что известно
Паспорт РФ получила предательница Украины Ольга Качура (фото: mvdlnr.ru)

Российский паспорт Корса получила на другое имя и фамилию

Паспорт Российской Федерации получила предательница Украины Ольга Качура на прозвище "Корса". Причем паспорт ей выдали на новое имя и фамилию, об этом сообщил Анатолий Штефан Штирлиц на своей Facebook-странице.

На момент оккупации Донбасса российскими войсками она была подполковником милиции, но сразу изменила Украине и перешла на сторону оккупантов. Она является командиром так называемого "реактивного дивизиона" 3 ОМСБр "ДНР" и систематически обстреливает подразделения ВС Украины с реактивной артиллерии и гордится этим в своих выступлениях.

"Уже готовит, тв*рь, пути отхода и отдыха за кровавые деньги", - написал офицер ВСУ.

Предательница Украины получила паспорт РФ: что известно

Паспорт РФ получила предательница Украины Ольга Качура (скрин: facebook.com/shtirlitz.info)

Пользователи сети разгневаны подобным. Они оставляют множество комментариев под публикацией, желая предательнице поплатится за ее преступления.

  • "Гореть в аду чудовищу вместе с Гиви, Моторолой и остальной нечистью";
  • "Настанет день, и эта тоже будет в вашей хронике 200 бригады";
  • "Чем больше го*на туда уедет, тем быстрее захлебнутся";
  • "Очень жаль, что в Украине нет спецов по утилизации";
  • "Далеко не убежит..."

Напомним, недавно известный блогер заявил, что выдача паспортов РФ жителям оккупированных территорий на Донбассе является частью системной политики страны-агрессора по уничтожению Украины.

Ранее также сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке новых санкций против России за решение о раздаче паспортов на Донбассе.

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