Військові ВСУ зайняли нові рубежі на Донбасі: що відомо

Військові ЗСУ здійснили прорив на Донбасі (фото: mil.gov.ua)

Збройні сили України суттєво просунулися вперед

Військові збройних сил України в четвер, 2 травня, здійснили суттєвий прорив в зоні проведення Операції об'єднаних сил, про це повідомив В'ячеслав Власенко з позивним "Філін".

За інформацією бійця 46-го окремого штурмового батальону "Донбас-Україна", військові ОМБр просунулися на кілометр вперед і зайняли вигідні рубежі, отримавши перевагу над противником, в районі Новозванівки.

На жаль, в результаті бойових дій отримали поранення три військовослужбовці батальйону. Наразі їм надана невідкладна медична допомога з подальшою евакуацією до військового шпиталю.

Військові ЗСУ здійснили прорив на Донбасі (фото: facebook.com)

Користувачі мережі захопливо відреагували на нову перемогу українських військових на Донбасі, залишивши безліч коментарів.

"Боже, борони наших захисників, одужання пораненим!"

"Найкраща новина за сьогодні. Дякую, вперед до Перемоги! А вона буде ваша, бо ви справжні воїни, Герої! Бережи вас Бог! Пораненим швидкого одужання";

"Маю надїю, що орки заплатили за наших поранених";

"Гарна новина! Дякую, рідненькі! Хай минають вас кулі і береже Господь".

Нагадаємо, за рік від початку Операції Об'єднаних Сил українськими військовими було звільнено 3 населених пункти і повернено під контроль 24 кв. км. територій.

Раніше ми писали про те, що в результаті воєнних дій на Донбасі Україна у квітні втратила 14 героїв, наймолодшому з них було 20 років. Вони гинули від розриву снарядів, куль снайперів та під час обстрілів ворожими військами.

До слова, зрадниця України Ольга Качура на прізвисько "Корса" отримала паспорт Російської Федерації з новим іменем і прізвищем.