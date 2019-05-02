За год ООС украинские военные освободили 3 населенных пункта на Донбассе

Иллюстративное фото (facebook.com/desnaukr)

Украинскими военными было освобождено 24 кв. км территорий

В обращении в день годовщины начала операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, командующий ООС Сергей Наев заявил, что за год украинскими военными было освобождено 3 населенных пункта и возвращено под контроль 24 кв. км. территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Наев рассказал, что с начала операции Объединенных сил было возвращено под контроль населенные пункты Шумы, Южное и хутор Свободный.

"Проверено на наличие взрывоопасных предметов почти 4576,7 га; уничтожено 52655 взрывоопасных предметов; восстановлено 1000 га территорий которые уже используются в хозяйственных целях; изъято из незаконного оборота 374 единицы оружия, около 252 кг взрывчатки, более 300 тыс. боеприпасов", - сообщил Наев.

Также он рассказал, что в пользу государства были изъяты материальные ценности, которые использовались незаконным образом на сумму в 274 млн гривен.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в течение минувших суток, 1 мая, пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных получили ранения. Боевики шесть раз использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение