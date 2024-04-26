Водії цих автомобілів можуть їздити лише за дотримання 4 правил, інакше - штраф

Важливі правила

Під час транспортування вантажу водій великогабаритного та великовагового автомобіля повинен перевірити правильність розміщення та надійність усіх без винятку кріплень.

Під час руху водій повинен контролювати все, щоб запобігти падінню, волочінню та травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху.

Проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів повинен здійснюватися:

з відповідним дозволом

в період найменшої інтенсивності руху

з ввімкненими фарами ближнього світла у не лише в темну, а й у світлу пору доби

проблисковим маячком оранжевого кольору

За порушення цих правил передбачена відповідальність за ст. 132-1 (Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами) КУпАП.

Ознаки великогабаритних авто

Транспортний засіб чи автопоїзд з вантажем або без вантажу вважається великогабаритним, якщо його габарити перевищують хоча б один з параметрів, зазначених у пункті 22.5 Правил дорожнього руху, а саме: