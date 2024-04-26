Водії цих автомобілів можуть їздити лише за дотримання 4 правил, інакше - штраф

В Україні патрульні виявляють чимало порушень ПДР великогабаритними та великоваговими автомобілями. Водіям цих авто потрібно дотримуватись деяких правил.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Волинської області.
Під час транспортування вантажу водій великогабаритного та великовагового автомобіля повинен перевірити правильність розміщення та надійність усіх без винятку кріплень.
Під час руху водій повинен контролювати все, щоб запобігти падінню, волочінню та травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху.
Проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів повинен здійснюватися:
За порушення цих правил передбачена відповідальність за ст. 132-1 (Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами) КУпАП.
Транспортний засіб чи автопоїзд з вантажем або без вантажу вважається великогабаритним, якщо його габарити перевищують хоча б один з параметрів, зазначених у пункті 22.5 Правил дорожнього руху, а саме:
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