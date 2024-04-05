Скільки можна проїхати на "запасці", щоб не зашкодити авто

Запасне колесо необхідне на випадок, якщо будь-яка шина автомобіля буде випадково пошкоджена. Варто знати чи можна далеко їхати на автомобільні докатці.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Тор driver та Tires plus.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які існують запасні колеса та чи призначені вони для тривалого використання.

Чи можна їздити на спущеному колесі

Категорично не варто їздити на спущеному колесі. Це може бути надзвичайно небезпечно з кількох причин.

Спущене колесо значно погіршує керованість і контроль автомобіля, ускладнюючи маневрування та збільшуючи ризик втрати контролю, особливо на високих швидкостях.

Крім того, їзда на спущеному колесі може серйозно пошкодити диск колеса, підвіску та інші компоненти автомобіля, що призведе до дорогого ремонту, окрім самого спущеного колеса.

Якщо ви підозрюєте, що колесо спустило, якомога швидше зупиніться в безпечному місці, увімкніть "аварійну", щоб попередити інших водіїв про вашу ситуацію, і замініть спущене колесо на запасне.

Як довго можна їхати на "запасці"

В сучасних умовах запасне колесо представлено декількома різновидами. Серед них:

повноцінне запасне колесо

докатка

Кожен автовласник зобов'язаний возити із собою запасне колесо.

Докатка не призначена для тривалого використання. Її рекомендується використовувати не більше 80-100 кілометрів на швидкості не більше 100 км/год.

Важливо пам'ятати, що запасне колесо використовується лише для того, щоб доїхати до найближчого шиномонтажу, де можна відремонтувати або замінити пошкоджене колесо.

Якщо запаска встановлена на передньому колесі, при інтенсивному гальмуванні можна втратити зчеплення з дорогою, тож навіть досвідчені водії ризикують виїхати за межі своєї смуги.

Будьте особливо обережні під час керування автомобілем у негоду. Запасні шини не мають вдосконалених протекторів, тому вони не здатні забезпечити зчеплення з дорогою, як звичайні шини.