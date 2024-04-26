Водители этих автомобилей могут ездить только при соблюдении 4 правил, иначе - штраф

В Украине патрульные выявляют немало нарушений ПДД крупногабаритными и тяжеловесными автомобилями. Водителям этих авто нужно придерживаться некоторых правил.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Волынской области.
При транспортировке груза водитель крупногабаритного и тяжеловесного автомобиля должен проверить правильность размещения и надежность всех креплений.
Во время движения водитель должен контролировать все, чтобы предотвратить падение, волочение и травмирование сопровождающих лиц или создание препятствий для движения.
Проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств должен производиться:
За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ст. 132-1 (Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами) КУоАП.
Транспортное средство или автопоезд с грузом или без груза считается крупногабаритным, если его габариты превышают хотя бы один из параметров, указанных в пункте 22.5 ПДД, а именно:
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