Водители этих автомобилей могут ездить только при соблюдении 4 правил, иначе - штраф

Важные правила

При транспортировке груза водитель крупногабаритного и тяжеловесного автомобиля должен проверить правильность размещения и надежность всех креплений.

Во время движения водитель должен контролировать все, чтобы предотвратить падение, волочение и травмирование сопровождающих лиц или создание препятствий для движения.

Проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств должен производиться:

с соответствующим разрешением

в период наименьшей интенсивности движения

с включенными фарами ближнего света не только в темное, но и в светлое время суток

проблесковым маячком оранжевого цвета

За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ст. 132-1 (Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами) КУоАП.

Признаки крупногабаритных авто

Транспортное средство или автопоезд с грузом или без груза считается крупногабаритным, если его габариты превышают хотя бы один из параметров, указанных в пункте 22.5 ПДД, а именно: