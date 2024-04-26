Водії цих автомобілів можуть їздити лише за дотримання 4 правил, інакше - штраф
В Україні патрульні виявляють чимало порушень ПДР великогабаритними та великоваговими автомобілями. Водіям цих авто потрібно дотримуватись деяких правил.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції Волинської області.
Важливі правила
Під час транспортування вантажу водій великогабаритного та великовагового автомобіля повинен перевірити правильність розміщення та надійність усіх без винятку кріплень.
Під час руху водій повинен контролювати все, щоб запобігти падінню, волочінню та травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху.
Проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів повинен здійснюватися:
- з відповідним дозволом
- в період найменшої інтенсивності руху
- з ввімкненими фарами ближнього світла у не лише в темну, а й у світлу пору доби
- проблисковим маячком оранжевого кольору
За порушення цих правил передбачена відповідальність за ст. 132-1 (Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами) КУпАП.
Ознаки великогабаритних авто
Транспортний засіб чи автопоїзд з вантажем або без вантажу вважається великогабаритним, якщо його габарити перевищують хоча б один з параметрів, зазначених у пункті 22.5 Правил дорожнього руху, а саме:
- за шириною 2,6 м
- сільськогосподарської техніки, яка рухається за межами населених пунктів, дорогами сіл, селищ, міст районного значення, без винесення габариту на смугу зустрічного руху 3,75 м
- за висотою від поверхні дороги - 4 м
- транспортних засобів спеціалізованого призначення (контейнеровозів), що здійснюють перевезення одного або більше контейнерів, на встановлених маршрутах
- за довжиною вантажного автомобіля - 19,5 м
- автопоїзда - 22 м
- автомобіля (тягача) з напівпричепом - 18,75 м
- маршрутного транспортного засобу - 18,75 м
- виступ вантажу за задній габарит транспортного засобу - 2 м
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