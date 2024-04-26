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Водители этих автомобилей могут ездить только при соблюдении 4 правил, иначе - штраф

Пятница 26 апреля 2024 17:04
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Водители этих автомобилей могут ездить только при соблюдении 4 правил, иначе - штраф Патрульные рассказали о правилах езды на крупногабаритных авто (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине патрульные выявляют немало нарушений ПДД крупногабаритными и тяжеловесными автомобилями. Водителям этих авто нужно придерживаться некоторых правил.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Волынской области.

Важные правила

При транспортировке груза водитель крупногабаритного и тяжеловесного автомобиля должен проверить правильность размещения и надежность всех креплений.

Во время движения водитель должен контролировать все, чтобы предотвратить падение, волочение и травмирование сопровождающих лиц или создание препятствий для движения.

Проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств должен производиться:

  • с соответствующим разрешением
  • в период наименьшей интенсивности движения
  • с включенными фарами ближнего света не только в темное, но и в светлое время суток
  • проблесковым маячком оранжевого цвета

За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ст. 132-1 (Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами) КУоАП.

Признаки крупногабаритных авто

Транспортное средство или автопоезд с грузом или без груза считается крупногабаритным, если его габариты превышают хотя бы один из параметров, указанных в пункте 22.5 ПДД, а именно:

  • по ширине 2,6 м
  • сельскохозяйственной техники, которая двигается за пределами населенных пунктов, по дорогам сел, поселков, городов районного значения, без вынесения габарита на полосу встречного движения 3,75 м
  • по высоте от поверхности дороги - 4 м
  • транспортных средств специализированного назначения (контейнеровозов), осуществляющих перевозку одного или более контейнеров, на установленных маршрутах
  • по длине грузового автомобиля - 19,5 м
  • автопоезда - 22 м
  • автомобиля (тягача) с полуприцепом - 18,75 м
  • маршрутного транспортного средства - 18,75 м
  • выступление груза за задний габарит транспортного средства - 2 м

Ранее мы сообщали, где во дворе нельзя парковаться.

Также мы писали, сколько можно проехать на "запаске", чтобы не повредить авто.

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