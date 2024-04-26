Водители этих автомобилей могут ездить только при соблюдении 4 правил, иначе - штраф
В Украине патрульные выявляют немало нарушений ПДД крупногабаритными и тяжеловесными автомобилями. Водителям этих авто нужно придерживаться некоторых правил.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Волынской области.
Важные правила
При транспортировке груза водитель крупногабаритного и тяжеловесного автомобиля должен проверить правильность размещения и надежность всех креплений.
Во время движения водитель должен контролировать все, чтобы предотвратить падение, волочение и травмирование сопровождающих лиц или создание препятствий для движения.
Проезд крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств должен производиться:
- с соответствующим разрешением
- в период наименьшей интенсивности движения
- с включенными фарами ближнего света не только в темное, но и в светлое время суток
- проблесковым маячком оранжевого цвета
За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по ст. 132-1 (Нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств автомобильными дорогами, улицами и железнодорожными переездами) КУоАП.
Признаки крупногабаритных авто
Транспортное средство или автопоезд с грузом или без груза считается крупногабаритным, если его габариты превышают хотя бы один из параметров, указанных в пункте 22.5 ПДД, а именно:
- по ширине 2,6 м
- сельскохозяйственной техники, которая двигается за пределами населенных пунктов, по дорогам сел, поселков, городов районного значения, без вынесения габарита на полосу встречного движения 3,75 м
- по высоте от поверхности дороги - 4 м
- транспортных средств специализированного назначения (контейнеровозов), осуществляющих перевозку одного или более контейнеров, на установленных маршрутах
- по длине грузового автомобиля - 19,5 м
- автопоезда - 22 м
- автомобиля (тягача) с полуприцепом - 18,75 м
- маршрутного транспортного средства - 18,75 м
- выступление груза за задний габарит транспортного средства - 2 м
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