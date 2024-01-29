Українським водіям розповіли, як уникнути штрафу за несправні габаритні вогні

Водіїв в Україні можуть оштрафувати за несправність габаритних вогнів. Однак, можна захистити себе, якщо поломка сталась у дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Що варто знати

Таке порушення, як несправні габаритні вогні, легко ідентифікується працівниками поліції в дорозі. Особливо у темну пору доби. Це досить легко виявити, здійснюючи рух в потоці позаду інших автомобілів.

Також не складно отримати докази - зафіксувати на відеореєстратор. Проте в дорозі водій не може бачити ззаду, що вогні перестали світити.

Тому часто водії можуть отримати штраф при відсутності вини і умислу.

Яка відповідальність

Покарання при першому порушенні за керування автомобілем в темну пору доби із несправними габаритними вогнями передбачено штраф 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУпАП). Це у разі якщо порушення вчинено вперше і до того водій не притягувався.

Адвокати кажуть, якщо водій перший штраф не оскаржив і оплатив, то він погодився, що він є порушником і його очікують далі гірші наслідки.

Якщо порушення вчинено повторно протягом року, то до водія може бути застосовано такий захід впливу як позбавлення права керування від 3-х до 6 місяців (ч. 4 ст. 121 КУпАП).

Що зобов'язаний зробити водій

Закон покладає на водія обовʼязок контролювати справність свого автомобіля. А саме водій перед виїздом зобовʼязаний перевірити та забезпечити технічно справний стан транспортного засобу і габаритних вогнів зокрема.

Проте закон зобовʼязує робити це перед виїздом, а не під час руху автомобіля.

Відповідно до п. 31.6.6 ПДР забороняється подальший рух транспортних засобів, у яких в темну пору доби не горять обидві лампи задніх габаритних ліхтарів та у разі порушення роботи однієї з двох ламп.

Проте ця заборона стосується подальшого руху по запланованому маршруту, а не евакуаційних заходів у разі виявлення несправностей.

Евакуаційні заходи

Які дії водія в разі виявлення несправності під час руху

Водій повинен вжити заходів для їх усунення на місці. Але якщо на місці це зробити неможливо (відсутні запасні лампи чи інструмент), то водій повинен їхати якомога коротшим шляхом до місця ремонту.

Які додаткові заходи

Під час руху до місця стоянки або ремонту водій повинен обовʼязково позначити свій автомобіль на дорозі. Обовʼязково має бути увімкнена аварійна світлова сигналізація.

Увімкнення попереджає інших учасників руху про несправності. Також це буде аргументом для працівників поліції, щоб підтвердити евакуаційний маршрут несправного автомобіля.

Чи може водій в дорозі контролювати несправність габаритних вогнів

Фахівці кажуть, що водій не в змозі контролювати справність габаритних вогнів під час руху. Перебуваючи за кермом автомобіля в дорозі, водій не може фізично бачити, що ззаду перестав "світити" габаритний вогонь.

Також водій не може зупинятись через кожен кілометр і перевіряти справність всіх світлових приладів. Цим і користаються працівники поліції.

Важливо, якщо водію не відомо про несправність, то відповідно він не може нести відповідальності. Це буде залежати від його пояснень на місці зупинки. Накладений у такому випадку штраф є незаконним та підлягає скасуванню.