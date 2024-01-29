Украинским водителям рассказали, как избежать штрафа за неисправные габаритные огни

Водителей в Украине могут оштрафовать за неисправность габаритных огней. Однако можно защитить себя, если поломка произошла в пути.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

Что следует знать

Такое нарушение, как неисправные габаритные огни, легко идентифицируется работниками полиции в пути. Особенно в темное время суток. Это достаточно легко обнаружить, совершая движение в потоке позади других автомобилей.

Также не сложно получить доказательства - зафиксировать на видеорегистраторе. Однако в дороге водитель не может видеть сзади, что огни перестали светить.

Поэтому часто водители могут получить штраф при отсутствии вины и умысла.

Какая ответственность

Наказание при первом нарушении за вождение в темное время суток с неисправными габаритными огнями предусмотрен штраф 340 грн (ч. 1 ст. 121 КУоАП). Это в случае если нарушение совершено впервые и водитель не привлекался.

Адвокаты говорят, если водитель первый штраф не обжаловал и оплатил, то он согласился, что он нарушитель и его ожидают дальше худшие последствия.

Если нарушение совершено повторно в течение года, то к водителю может быть применена такая мера воздействия, как лишение права управления от 3-х до 6 месяцев (ч. 4 ст. 121 КУоАП).

Что обязан сделать водитель

Закон возлагает на водителя обязанность контролировать исправность своего автомобиля. А именно, водитель перед выездом обязан проверить и обеспечить технически исправное состояние транспортного средства и габаритных огней в частности.

Однако закон обязывает делать это перед выездом, а не при движении автомобиля.

Согласно п. 31.6.6 ПДД запрещается дальнейшее движение транспортных средств, в которых в темное время суток не горят обе лампы задних габаритных фонарей и в случае нарушения работы одной из двух ламп.

Однако этот запрет касается дальнейшего движения по запланированному маршруту, а не эвакуационных мер в случае обнаружения неисправностей.

Эвакуационные меры

Какие действия водителя при обнаружении неисправности во время движения

Водитель должен принять меры по их устранению на месте. Но если на месте это сделать невозможно (отсутствуют запасные лампы или инструмент), то водитель должен ехать как можно более коротким путем к месту ремонту.

Какие дополнительные меры

При движении к месту стоянки или ремонту водитель должен обязательно обозначить свой автомобиль на дороге. Обязательно должна быть включена световая аварийная сигнализация.

Включение предупреждает других участников движения о неисправностях. Это будет аргументом для сотрудников полиции, чтобы подтвердить эвакуационный маршрут неисправного автомобиля.

Может ли водитель в пути контролировать неисправность габаритных огней

Специалисты говорят, что водитель не может контролировать исправность габаритных огней во время движения. Находясь за рулем автомобиля в дороге, водитель не может физически видеть, что сзади перестал светить габаритный огонь.

Водитель не может останавливаться через каждый километр и проверять исправность всех световых приборов. Этим и пользуются сотрудники полиции.

Важно, если водителю неизвестно о неисправностях, то соответственно он не может нести ответственности. Это будет зависеть от его объяснений на месте остановки. Наложенный в таком случае штраф незаконный и подлежит отмене.