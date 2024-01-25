"Це не просто аксесуар": яким правилом не повинні нехтувати вагітні в авто

В Україні кожен водій під час поїздки повинен користуватись ременем безпеки. Існує думка, що вагітним можна нехтувати цим правилом. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт " Дорожній адвокат ".

Як працює ремінь безпеки

Ремінь безпеки - це ключовий елемент пасивної безпеки в автомобілі. Він складається з міцної тканини, здатної витримувати високі навантаження.

Ремені призначені для захисту пасажирів від травм при раптовому гальмуванні або зіткненні. Оснащені системою автоматичного затягування, вони ефективно утримують людину в сидінні, зменшуючи ризик серйозних травм.

Принцип дії при аварії

Під час аварії ремінь безпеки надійно фіксує пасажира, запобігаючи його викиданню з сидіння. Це дозволяє рівномірно розподілити силу удару по більш міцних частинах тіла, як-от таз і грудна клітка.

Ремінь також запобігає зіткненню пасажира з елементами салону автомобіля, такими як кермо чи вітрове скло. Важливою є також його здатність зберігати людину у безпечній позиції під час перекидання автомобіля.

Який штраф за не використання

Водії не мають права перевозити пасажирів, які не пристебнуті ременями безпеки.

За порушення правил користування ременями безпеки, зокрема за відсутність пристебнутого ременя безпеки під час руху, передбачені штрафи.

Згідно з частиною 5 статті 121 КУпАП, таке порушення передбачає накладення штрафу в розмірі 510 гривень.

Чи можуть вагітні не користуватись ременем

Вагітним жінкам також важливо використовувати ремінь безпеки, проте з деякими адаптаціями.

Ремінь повинен проходити під животом, тісно прилягаючи до стегон, а верхня частина - через центр плеча, не торкаючись шиї.

Не слід відмовлятися від ременя безпеки під час вагітності, оскільки він захищає як матір, так і ненароджену дитину.

Також існують спеціальні адаптери для ременів безпеки, призначені для комфорту вагітних.

Чи може ремінь нашкодити вагітній

Існує помилкова думка, що ремінь безпеки може нашкодити вагітній жінці та її майбутньому малюку. Однак дослідження показують, що ризик травм у разі ДТП значно вищий, якщо вагітна жінка не використовує ремінь безпеки.

Важливо пам'ятати, що правильне використання ременя безпеки може врятувати життя та зменшити ризик серйозних травм як для матері, так і для дитини.

"Ремінь безпеки - це не просто аксесуар чи вимога закону, а життєво важливий інструмент, що забезпечує безпеку кожного пасажира та водія в автомобілі", - зазначили адвокати.