Водителю подают сигнал: раскрыта преступная схема в маршрутке Киева

В одной из киевских маршруток карманники грабят пассажиров по договоренности с маршрутчиком
В Киеве в одной из маршруток орудуют карманники, которые работают в сговоре с водителем. Об этом сообщили подписчики Facebook-паблика "Позняки Осокорки Харьковский".
Речь идет о маршрутном такси № 407, которое курсирует между Дарницким пригородным вокзалом и жилым массивом "Осокорки".
По информации пользователей, преступники обычно работают по утрам, когда маршрутка переполнена. Водитель очень долго стоит на остановка и ждет сигнала от сообщника, который заходит в автобус последним и становится на ступеньку.
Жертвой же становится пассажир, который (которая) стоит над ступенькой и держит сумку снизу, как раз на уровне руки карманника.
В маршрутке Киева воры работают вместе с водителем (скрин: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)
Пользователи сети в комментариях очень возмущены подобным фактом и требуют выдать номер маршрутного такси и фото водителя. Кое-кто утверждает, что подобное происходит на многих маршрутах.
"Держите сумку в транспорте всегда впереди себя!" - предупреждает подписчица.
"Номера маршрутки. Фото водилы", - просит предъявить комментатор.
"Это не только на 407 маршруте происходит, самое главное следите за своими вещами внимательно! Те, кто стоит на ступеньках, легко может оказаться жертвой карманника. Ну, и будьте на чеку, когда кто-то с одного края маршрутки лезет в другой" - предупредил пользователь сети.