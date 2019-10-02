ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Водителю подают сигнал: раскрыта преступная схема в маршрутке Киева

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 11:52
Водителю подают сигнал: раскрыта преступная схема в маршрутке Киева
В маршрутке Киева воры работают вместе с водителем (коллаж: РБК-Украина)

В одной из киевских маршруток карманники грабят пассажиров по договоренности с маршрутчиком

В Киеве в одной из маршруток орудуют карманники, которые работают в сговоре с водителем. Об этом сообщили подписчики Facebook-паблика "Позняки Осокорки Харьковский".

Речь идет о маршрутном такси № 407, которое курсирует между Дарницким пригородным вокзалом и жилым массивом "Осокорки".

По информации пользователей, преступники обычно работают по утрам, когда маршрутка переполнена. Водитель очень долго стоит на остановка и ждет сигнала от сообщника, который заходит в автобус последним и становится на ступеньку.

Жертвой же становится пассажир, который (которая) стоит над ступенькой и держит сумку снизу, как раз на уровне руки карманника.

Водителю подают сигнал: раскрыта преступная схема в маршрутке Киева

В маршрутке Киева воры работают вместе с водителем (скрин: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Пользователи сети в комментариях очень возмущены подобным фактом и требуют выдать номер маршрутного такси и фото водителя. Кое-кто утверждает, что подобное происходит на многих маршрутах.

"Держите сумку в транспорте всегда впереди себя!" - предупреждает подписчица.

"Номера маршрутки. Фото водилы", - просит предъявить комментатор.

"Это не только на 407 маршруте происходит, самое главное следите за своими вещами внимательно! Те, кто стоит на ступеньках, легко может оказаться жертвой карманника. Ну, и будьте на чеку, когда кто-то с одного края маршрутки лезет в другой" - предупредил пользователь сети.

Водителю подают сигнал: раскрыта преступная схема в маршрутке Киева

В Днепре маршрутчик выгнал ребенка на темную улицу: это был последний рейс (фото) На халяву хочешь ехать? В Днепре водитель маршрутки обматерил льготницу (видео)
Новости Украины маршрутка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь