Не нравится, выйди: в Киеве маршрутчик устроил скандал с пассажирами

В Киеве маршрутчик обхамил пассажира (Коллаж РБК-Украина)

Водитель маршрутки показал пассажиру неприличный жест

В Киеве водитель маршрутки обхамил пассажиров в ответ на просьбу убавить громкость музыки в салоне. Детали инцидента рассказал журналист Богдан Миколайчук на своей странице в Facebook.

Миколайчук сообщил, что громкий скандал произошел в маршрутке №401, которая выполняет рейс от железнодорожного вокзала "Южный" до улицы Чернобыльской. Водителя маршрутки пассажир попросил снизить громкость музыки, а он просьбу проигнорировал, а его друг откровенно нахамил.

"Утром ехал в 401 маршрутке (номер машины АА0153 РК перевозчика "Универсал Транс"). Музло рубило вовсю. Попросил сделать тише, а маршрутчик снизил звук, может на 1-2%. Попросил еще раз и получил: "Не нравится, выйди", - рассказал киевлянин суть конфликта.

Водитель обругал пассажира в Киеве (фото: facebook.com/Богдан Миколайчук)

Кроме того, по словам Миколайчука, возле водителя сидел его друг, который предложил пассажиру надеть наушники, так как это не "частный транспорт".

"Возле маршрутчика сидел его быдло-друган, который предложил мне надеть наушники, если музыка не нравится, потому что это не мой частный транспорт, а внимание – общественный. Ссора ничего не дала, я его сфоткал, после чего он мне показал "фак", - добавил пассажир.

Водитель обругал пассажира в Киеве (фото: facebook.com/Богдан Миколайчук)

Он отметил, что уже обратился к перевозчику, а также в КГГА, где ему пообещали, что будут решать данную проблему.

Скриншот поста (facebook.com/Богдан Миколайчук)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве маршрутчик ежедневно возит людей по встречной полосе.

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