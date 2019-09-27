Тут одно быдло: в киевской маршрутке "священник" начал разборки с людьми (видео)

В Киеве в маршрутке псевдосвященник устроил разборки (фото: коллаж РБК-Украина)

В столичной маршрутке неадекватный псевдосвященник проклинал людей

В Киеве в маршрутке №535 неадекватный мужчина начал оскорблять всех пассажиров и заявил, что он священник. После того, как другой человек его немного тронул, он начал еще больше кричать и проклинать. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Мужчина устроил скандал другим пассажирам и заявлял, что он "защищал Украину". Он позвонил якобы в полицию по мобильному телефону и требовал, чтобы они приехали на вызов, потому что в маршрутке бьют священника.

"Тут мразь едет, быдло, одно быдло!" - повторял мужчина.

Нескольких пассажиров "священник" обсыпал проклятиями и сказал, что они умрут от рака и черной болезни.

Пользователи сети также прокомментировали поведение мужчины.

Это просто психически больной человек. Кстати, Глеваху закрывают - киевляне понимают, о чем я. Так что подобных сцен в общественных местах будет еще больше. Хотели реформ – наслаждайтесь;

Сразу видно, что человек болен, тут никаких слов не надо;

Парень красава успокоил носителя креста;

Осень, обострение;

Последствия просмотра рус.тв;

Вчера одна орала, что ее на большой скорости Шумахер убивает, сегодня дед-"священник" придурошный? У людей осеннее обострение?

Парень молодец, сдержался и не применил силы по отношению к больному на голову;

И только один из всех смог его внятно заткнуть;

Ох и придурок. Почему его не забрала скорая? И вообще, почему водитель никак не отреагировал? Это же его прямое обязательство. Или, может только на АТОвцев и женщин с детьми могут эти нелюди лаять то?

Скриншоты с Facebook

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