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Тут одно быдло: в киевской маршрутке "священник" начал разборки с людьми (видео)

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 14:52
Тут одно быдло: в киевской маршрутке "священник" начал разборки с людьми (видео)
В Киеве в маршрутке псевдосвященник устроил разборки (фото: коллаж РБК-Украина)

В столичной маршрутке неадекватный псевдосвященник проклинал людей

В Киеве в маршрутке №535 неадекватный мужчина начал оскорблять всех пассажиров и заявил, что он священник. После того, как другой человек его немного тронул, он начал еще больше кричать и проклинать. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Мужчина устроил скандал другим пассажирам и заявлял, что он "защищал Украину". Он позвонил якобы в полицию по мобильному телефону и требовал, чтобы они приехали на вызов, потому что в маршрутке бьют священника.

"Тут мразь едет, быдло, одно быдло!" - повторял мужчина.

Нескольких пассажиров "священник" обсыпал проклятиями и сказал, что они умрут от рака и черной болезни.

Пользователи сети также прокомментировали поведение мужчины.

  • Это просто психически больной человек. Кстати, Глеваху закрывают - киевляне понимают, о чем я. Так что подобных сцен в общественных местах будет еще больше. Хотели реформ – наслаждайтесь;
  • Сразу видно, что человек болен, тут никаких слов не надо;
  • Парень красава успокоил носителя креста;
  • Осень, обострение;
  • Последствия просмотра рус.тв;
  • Вчера одна орала, что ее на большой скорости Шумахер убивает, сегодня дед-"священник" придурошный? У людей осеннее обострение?
  • Парень молодец, сдержался и не применил силы по отношению к больному на голову;
  • И только один из всех смог его внятно заткнуть;
  • Ох и придурок. Почему его не забрала скорая? И вообще, почему водитель никак не отреагировал? Это же его прямое обязательство. Или, может только на АТОвцев и женщин с детьми могут эти нелюди лаять то?

Тут одно быдло: в киевской маршрутке &quot;священник&quot; начал разборки с людьми (видео)Тут одно быдло: в киевской маршрутке &quot;священник&quot; начал разборки с людьми (видео)Тут одно быдло: в киевской маршрутке &quot;священник&quot; начал разборки с людьми (видео)Скриншоты с Facebook

Напомним, что под Винницей ветерану АТО отказались продавать билет на автобус.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре маршрутчик выгнал ребенка на темную улицу. Это был последний рейс.

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