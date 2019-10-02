Водієві подають сигнал: розкрита злочинна схема в маршрутці Києва

В маршрутці Києва злодії працюють разом з водієм (колаж: РБК-Україна)

В одній з київських маршруток кишенькові злодії грабують пасажирів за домовленістю з маршрутниками

У Києві в одній з маршруток орудують кишенькові злодії, які працюють у змові з водієм. Про це повідомили підписники Facebook-пабліка "Позняки Осокорки Харківський".

Мова йде про маршрутне таксі № 407, яке курсує між Дарницьким приміським вокзалом і житловим масивом "Осокорки".

За інформацією користувачів, злочинці зазвичай працюють вранці, коли маршрутка переповнена. Водій дуже довго стоїть на зупинці і чекає сигналу від спільника, який заходить в автобус останнім і стає на сходинку.

Жертвою стає пасажир, який (яка) стоїть над сходами і тримає сумку знизу, як раз на рівні руки кишенькового злодія.

В маршрутці Києва злодії працюють разом з водієм (скрін: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)

Користувачі мережі в коментарях дуже обурені подібним фактом і вимагають видати номер маршрутного таксі і фото водія. Дехто стверджує, що подібне відбувається на багатьох маршрутах.

"Тримайте сумку в транспорті завжди попереду себе!" - попереджає підписниця.

"Номери маршрутки. Фото воділи", - просить пред'явити коментатор.

"Це не тільки на 407 маршруті відбувається, найголовніше стежте за своїми речами уважно! Ті, хто стоїть на сходинках, легко може стати жертвою кишенькового злодія. Ну, і будьте на чеку, коли хтось з одного краю маршрутки лізе в інший", - попередив користувач мережі.