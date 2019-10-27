Водителям напомнили о важном правиле, которое может спасти жизнь

Зимние шины в Украине 2019 - когда и как менять резину (Фото: РБК-Украина)

Эксперты рассказали, как избежать ДТП на заснеженных дорогах

Для многих водителей приход зимнего сезона оказывается сущей неожиданностью, а потому количество аварий на заснеженных и обледенелых дорогах увеличивается. Для того, чтобы избежать возможных ДТП, водителям напоминают, что пора сменить шины авто на зимние. Об этом сообщается на сайте Патрульной полиции.

"Обращаем особое внимание водителей на безопасность дорожного движения в осенне-зимний период и напоминаем, что самое время "переобуть" свой автомобиль - сменить летние шины на зимние", - указано в сообщении.

Зимние шины в Украине 2019 - когда и как менять резину (Фото: vnews.agency)

К слову, благодаря своей конструкции зимние шины лучше держат автомобиль на снегу, мокрой дороге и гололеда, а также значительно уменьшают тормозной путь. Поэтому в данный период важно позаботиться о своем комфорте и безопасности на дороге.

Также отмечается: "В этот период управление автомобилем требует большей сосредоточенности и умение действовать в непредвиденных ситуациях. Необходимо выбирать безопасную скорость движения, увеличивать дистанцию ​​с движущимся впереди, и отказаться от опасных маневров".

Напомним, что украинские водители смогут ездить без прав.