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Водіям нагадали про важливе правило, яке може врятувати життя

STYLERЖиття    27.10.2019 - 14:03
Водіям нагадали про важливе правило, яке може врятувати життя
Зимові шини в Україні 2019 - коли і як міняти гуму (Фото: РБК-Україна)

Експерти розповіли, як уникнути ДТП на засніжених дорогах

Для багатьох водіїв прихід зимового сезону виявляється справжньою несподіванкою, а тому кількість аварій на засніжених і зледенілих дорогах збільшується. Для того, щоб уникнути можливі ДТП, водіям нагадують, що пора змінити шини авто на зимові. Про це повідомляється на сайті Патрульної поліції.

"Звертаємо особливу увагу водіїв на безпеку дорожнього руху в осінньо-зимовий період і нагадуємо, що саме час "перевзути" свій автомобіль - змінити літні шини на зимові", - зазначено в повідомленні.

Водіям нагадали про важливе правило, яке може врятувати життяЗимові шини в Україні 2019 - коли і як міняти гуму (Фото: vnews.agency)

До речі, завдяки своїй конструкції зимові шини краще тримають автомобіль на снігу, мокрій дорозі і ожеледі, а також значно скорочують гальмівний шлях. Тому в цей період важливо подбати про свій комфорт і безпеку на дорозі.

Також зазначається: "У цей період управління автомобілем вимагає більшої зосередженості і вміння діяти в непередбачених ситуаціях. Необхідно вибирати безпечну швидкість руху, збільшувати дистанцію з машинами, що рухаються попереду, і відмовитися від небезпечних маневрів".

Нагадаємо, що українські водії зможуть їздити без прав.

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