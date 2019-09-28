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Украинские водители смогут ездить без прав

STYLERЖизнь    28.09.2019 - 15:02
Украинские водители смогут ездить без прав
В Украине можно будет ездить без прав (коллаж: РБК-Украина)

Водителям можно будет смело забывать права дома

Украинским водителям для передвижения по стране не обязательно будет иметь при себе водительское удостоверение. О такой интересной инновации рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Связано нововедение с сервисом "Дія" - "государством в смартфоне" - который еще летом инициировал Владимир Зеленский. Вице-премьер обещает запустить инновацию уже в ноябре - кроме портала будет разработано также приложение.

Украинские водители смогут ездить без прав

В Украине можно будет ездить без прав (фото: РБК-Украина)

И среди проектов, запущенных в рамках диджитализации Украины, будут электронные водительские права. Скоро удостоверение можно будет смело забывать дома.

Пока что точно не известно, как это будет работать - будет ли это составляющим приложения "Дія" или нужно будет загружать фото удостоверения на смартфон.

Стоит отметить, что уже с прошлого года украинские водители могут не брать с собой цифровой полис - достаточно снимка документа.

Кроме электронных прав в рамках проекта планируются также электронные студенческие, сервис е-Малятко, электронная пенсия и перепись населения.

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