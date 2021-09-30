Водитель был пьян: в Карпатах перевернулось авто с туристами, которые праздновали мальчишник

Правоохранители установили, что 47-летний водитель "УАЗ" находился в состоянии алкогольного опьянения. Он перевозил 7 человек, не справился с управлением, когда поднимался на гору, и перевернулся.

В Карпатах перевернулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

В больницу доставили водителя и трое пассажиров - 36-летнего жителя одного из сел и двух львовян в возрасте 33 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести. У мужчин переломы и ушибы.

Пострадавший Назар рассказал, что приехал с друзьями на сутки в Карпаты, чтобы отпраздновать мальчишник перед свадьбой. Они хотели с товарищами взойти на гору Высокий верх.

В Карпатах перевернулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

Там есть подъемник, но на самую вершину он едет долго, поэтому друзья решили воспользоваться услугами водителей джипов. Одного такого водителя им посоветовал хозяин дома, в котором они жили.

Назар заявил, что на подъеме вверху водитель был заглох и завел авто только с третьего раза.

В Карпатах перевернулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

"Уже на самом верху, не знаю, по какой причине, он съехал с грунтовой дороги в кювет и нас выбросило. Там полтора метра на пол метра была такая глубокая яма, но трава была довольно высокая, я не знаю, может он не заметил, хотел перескочить, без понятия", - добавил Назар.

В Карпатах перевернулось авто с туристами (фото: dsns.gov.ua)

Автомобиль с туристами перевернулся на высоте около 1200 метров. Они не заметили, что водитель был не трезв, иначе бы не сели к нему в машину.

Что же касается свадьбы, то она состоится в субботу, как и планировалось. Жених получил несколько синяков, поэтому может идти в ЗАГС.