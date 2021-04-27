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"Внуки выскочили в крови": появились подробности взрыва дома в Одессе

Новина українською → Одесса, Вторник 27 апреля 2021 17:04
"Внуки выскочили в крови": появились подробности взрыва дома в Одессе Коллаж РБК-Украина: появились новые подробности взрыва газа в Одессе
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 26 апреля, около 22:20 в Одессе прогремел взрыв газа в жилом доме, в результате которого произошло обрушение. Под завалами оказались два человека. Спасатели вручную разгребали завалы, чтобы их достать.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Журналистам удалось заснять разрушения. Взрыв произошел в квартире, которая находилась в пристройке. При этом взрыв был достаточно мощным, поэтому пострадали также и соседние квартиры.

Весь двор завалило обломками. От мощной взрывной волны у людей повылетали окна, а у кого-то и вылетела дверь. Также людям разбило и потолок.

"У меня внуки выскочили в крови, потому что свалилась потолок от этого удара", - рассказала потерпевшая Валентина Галух.

После взрыва пристройка полностью завалилась. Из-под обломков спасателям удалось достать мужчину, а потом и 84-летнюю жительницу квартиры, где произошел взрыв.

Женщина не хотела ехать в больницу, но ее все же госпитализировали с ожогами лица. По словам медиков, ее состояние легкое. Мужчина же от госпитализации отказался.

Предполагается, что взрыв произошел из-за утечки газа, но местные жители сомневаются в этом, поскольку они не слышали запах газа. Чтобы установить точную причину - утром на место инцидента прибыли и представители газовой службы, и криминалисты-взрывотехники.

В одесской мэрии заявили, что сначала разберут завалы, а потом будут восстанавливать пристройку и квартиры, которые пострадали.

Появились подробности трагедии в Одессе (видео: YouTube)

Напомним, в начале апреля в Одессе взрыв газа в многоквартирном доме забрал жизнь одного человека.

Ранее в Киеве прогремел мощный взрыв в частном доме.

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