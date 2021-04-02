Смертельный взрыв в Одессе: жительница дома рассказала о трагическом ЧП

Взрыва газа в многоквартирном доме в Одессе 2 апреля забрал жизнь одного человека, и еще двое пострадавших были находятся в больнице, их состояние оценивают как средней тяжести. Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на втором этаже.

В результате ЧП в трехэтажном доме по адресу переулок Хуторской, 6/3, частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами и частично разрушено лестничный марш.

Погибший мужчина был владельцем квартиры, где произошел взрыв. Взрывной волной его выбросило на улицу, и пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, однако позже он скончался от полученных травм в реанимации.

Как рассказала жительница дома, спастись ей с семьей удалось только чудом. Так, женщина с детьми вышли на улицу всего за несколько минут до взрыва, передает ТСН.

Квартира Светланы Коротинской расположена как раз над той, где произошел взрыв.

Женщина говорит, что когда она с семьей вышла из дома, их кошка осталась внутри. Животное спасатели позже извлекли из-под завалов живым.

"Вынесли кошку, слава Богу, и сказали, что она дикая, потому прокусила им кожаные перчатки. Я взяла детей и везла в школу. Я доехала две остановки и мне позвонили, сказали, что у нас там взрыв", - вспоминает Светлана о происшествии.

После ЧП весь двор огородили, чтобы не произошло повторного обвала.

В Одессе прогремел взрыв газа в квартире жилого дома 2 апреля (фото: dsns.gov.ua)

Людей будут отселять из тех квартир, в которых находиться опасно.

Светлана также рассказала корреспонденту канала "Украина 24" о погибшем мужчине, который проживал один.

"Он один жил, мама у него умерла, может, полгода назад, может, меньше. Он один, инвалид, у него нет зубов, у него правая рука не работала, сахар высокий", - сказала соседка.

В результате взрыва в доме в Одессе погиб мужчина (фото: dsns.gov.ua)

В момент взрыва в квартире находилась еще одна женщина. Ее ударной волной отбросило к двери. Сейчас пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

На момент прибытия подразделений утечка газа не контролировалась, поэтому решили эвакуировать людей - их спускали по лестницам из окон и балконов.

Место взрыва в жилом доме в Одессе 2 апреля (фото: dsns.gov.ua)