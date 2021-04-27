"Онуки вискочили в крові": з'явилися подробиці вибуху будинку в Одесі

Вчора, 26 квітня, близько 22:20 в Одесі пролунав вибух газу у житловому будинку, в результаті якого сталося обвалення. Під завалами опинилися дві людини. Рятувальники вручну розгрібали завали, щоб їх дістати.

Про це йдеться в сюжеті ТСН .

Журналістам вдалося зняти руйнування. Вибух стався в квартирі, яка знаходилася в прибудові. При цьому вибух був досить потужним, тому постраждали також і сусідні квартири.

Весь двір завалило уламками. Від потужної вибухової хвилі у людей повилітали вікна, а у когось і вилетіли двері. Також людям розбило і стелю.

"У мене онуки вискочили в крові, тому що звалилася стеля від цього удару", - розповіла потерпіла Валентина Галух.

Після вибуху прибудова повністю завалилася. З-під уламків рятувальникам вдалося дістати чоловіка, а потім і 84-річну мешканку квартири, де стався вибух.

Жінка не хотіла їхати в лікарню, але її все ж госпіталізували з опіками обличчя. За словами медиків, її стан легкий. Чоловік же від госпіталізації відмовився.

Передбачається, що вибух стався через витік газу, але місцеві жителі сумніваються в цьому, оскільки вони не чули запах газу. Щоб встановити точну причину - вранці на місце інциденту прибули і представники газової служби, і криміналісти-вибухотехніки.

В Одеській мерії заявили, що спочатку розберуть завали, а потім будуть відновлювати прибудову і квартири, які постраждали.

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