Внучка Елизаветы II впервые в истории королевской семьи стала мачехой

Принцесса Беатрис, которая недавно тайно вышла замуж за итальянского магната Эдоардо Мапелли-Моцци, стала не только женой, но и мачехой. При этом впервые в истории этого поколения член королевской семьи становится приемным родителем.

Стоит отметить, что подобные случаи не повторялись после того, как в 2005 году принц Чарльз женился на Камилле. Тогда она стала мачехой для двоих его сыновей – принцев Уильяма и Гарри. Но Беатрис стала первой внучкой королевы, которая стала мачехой. Об этом сообщает People.

Инсайдер рассказал, что Беатрис стала очень внимательной мачехой. При этом ее муж Эдоардо - один из лучших отцов. Недавно они все вместе отдыхали, и они на самом деле счастливы.

Сына Эдоардо зовут Вулфи. Его матерью является бывшая возлюбленная итальянского магната Дара Хуанг. Женщина живет то в Лондоне, то в Гонконге, и занимается архитектурой и дизайном.

"Я желаю всего наилучшего Эдоардо и Беатрис и с нетерпением жду объединения наших семей", - сказала Хуанг в заявлении вскоре после объявления о помолвке пары.

Напомним, что свадебная церемония прошла в тайне от общественности 17 июля в Виндзорском замке. На празднике было 20 гостей, среди которых была 94-летняя Елизавета II с 99-летним супругом принцем Филиппом, а также отец Беатрис принц Эндрю.

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