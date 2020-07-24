Онука Єлизавети ІІ вперше в історії королівської сім'ї стала мачухою

Принцеса Беатріс, яка нещодавно таємно вийшла заміж за італійського магната Едоардо Мапелли-Моцци, стала не лише дружиною, а й мачухою. При цьому вперше в історії цього покоління член королівської сім'ї стає прийомним батьком.

Варто зазначити, що подібні випадки не повторювалися після того, як у 2005 році принц Чарльз одружився Каміллою. Тоді вона стала мачухою для двох його синів – принців Вільяма і Гаррі. Але Беатріс стала першою онукою королеви, яка стала мачухою. Про це повідомляє People.

Інсайдер розповів, що Беатріс стала дуже уважною мачухою. При цьому її чоловік Едоардо - один з найкращих батьків. Нещодавно вони всі разом відпочивали, і вони справді щасливі.

Сина Едоардо звуть Вулфі. Його матір'ю є колишня кохана італійського магната Дара Хуанг. Жінка живе то в Лондоні, то в Гонконзі, і займається архітектурою та дизайном.

"Я бажаю всього найкращого Едоардо і Беатріс і з нетерпінням чекаю об'єднання наших сімей", - сказала Хуанг в заяві незабаром після оголошення про заручини пари.

Нагадаємо, що весільна церемонія пройшла в таємниці від громадськості 17 липня у Віндзорському замку. На святі було 20 осіб, серед яких була 94-річна Єлизавета II з 99-річним чоловіком принцом Філіпом, а також батько Беатріс принц Ендрю.

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