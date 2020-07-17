Последняя незамужняя внучка Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского магната

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Елизавета II выдала замуж свою внучку-красавицу за миллионера из Италии

Британская королева Елизавета II выдала свою последнюю незамужнюю внучку Беатрис Йоркскую. 31-летняя принцесса сказала "да" своему возлюбленному - итальянскому магнату Эдоардо Мапелли-Моцци.

Церемония прошла в тайне от общественности 17 июля в Виндзорском замке, пишет The Sun. На скромной церемонии было всего два десятка гостей, среди которых 94-летняя Елизавета с 99-летним супругом принцем Филиппом, а также отец Беатрис принц Эндрю.

Изначально большая свадьба была запланирована на 29 мая, но из-за пандемии ее перенесли на 2021 год. Однако по определенным причинам в королевской семье решили форсировать события и провести церемонию раньше и за закрытыми дверьми.

Беатрис является старшей дочерью второго сына Елизаветы принца Эндрю (всего у королевы четверо детей: Чарльз, Эндрю, Эдвард и Анна). Младшая сестра Беатрис принцесса Евгения опередила Беатрис с замужеством - в октябре 2018-го она стала супругой английского бизнесмена Джека Бруксбэнка.

Отметим, что у королевы Елизаветы есть еще одна внучка - Луиза Виндзор (дочь третьего сына Елизаветы Эдварда). Но до возраста замужества она не доросла - девочке всего 16 лет.

Напомним, что про помолвку Беатрис Йоркской и Эдоардо Мапелли Моцци стало известно еще в сентябре 2019-го. Они знакомы с детства, но романтические отношения стали бурно развиваться после свадьбы сестры Беатрис принцессы Евгении.

Интересно, что и тут не обошлось без скандалов. Поговаривали, что Елизавета против брака. Ведь жених оказался "подпорченным". Когда Беатрис и Эдоардо начали встречаться, он был помолвлен с архитектором Дарой Хуан, и у пары есть совместный сын, родившийся три года назад.