ВНО по украинскому языку и литературе: важные детали

В Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). А сейчас стали известны детали тестирования по украинскому языку и литературе, которые состоятся 28 мая.

Во-первых, в тесте будет 58 вопросов, на его решение будет выделено 180 минут.

Сертификационная работа состоит из трех частей:

"Украинский язык" (33 задания);

"Украинская литература" (24 задания);

"Собственное высказывание" (одна задача открытой формы).

В процессе определения результатов внешнего независимого оценивания по шкале 100-200 баллов будет установлен порог "сдал/не сдал" - это минимальный тестовый балл, который за выполнение сертификационной работы может получить участник с минимальным уровнем знаний.

На основе тестового балла каждого участника, который преодолел порог "сдал/ не сдал", будет определена его рейтинговая оценка по шкале 100-200 баллов.

Соискатели полного общего среднего образования текущего года, которые в 2020 году получат полное среднее образование, обязательно будут проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания. Они получат оценку по шкале 1-12 баллов.

В процессе определения результата будет использован тестовый балл, полученный участником за выполнение задач № 1-33 части 1 и задачи № 58 части 3.

Результаты внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня 2020 года.