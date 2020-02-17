ЗНО з української мови та літератури: важливі деталі

В Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). А зараз стали відомі деталі тестування з української мови та літератури, які відбудуться 28 травня.

По-перше, у тесті буде 58 питань, на його рішення буде виділено 180 хвилин.

Сертифікаційна робота складається з трьох частин:

"Українська мова" (33 завдання);

"Українська література" (24 завдання);

"Власне висловлення" (одне завдання відкритої форми).

У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів буде встановлено поріг "склав/не склав" - це мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник з мінімальним рівнем знань.

На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг "склав/ не склав", буде визначена його рейтингова оцінка за шкалою 100-200 балів.

Здобувачі повної загальної середньої освіти поточного року, які в 2020 році отримають повну середню освіту, обов'язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Вони отримають оцінку за шкалою 1-12 балів.

У процесі визначення результату буде використаний тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань № 1-33 частини 1 і задачі № 58 частині 3.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 20 червня 2020 року.