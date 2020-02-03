ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине стартовала регистрация на ВНО

Новости » Общество     03.02.2020 - 10:55
В Украине стартовала регистрация на ВНО
Иллюстративное фото (УНИАН)

Регистрация пройдет до 24 марта 2020 года

В Украине сегодня, 3 февраля, стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Для регистрации необходимо создать и заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Комплекты регистрационных документов учеников (слушателей, студентов) для прохождения ВНО руководители учебных заведений присылают до 17 марта 2020 года.

Напомним, в 2020 году ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

Также РБК-Украина писало, что 24 января завершилась регистрация на пробное ВНО. Пробное ВНО будет проходить 21 марта - по украинскому языку и литературе, а также 28 марта - по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Названа сумма, которую нужно заплатить за пробное ВНО-2020 ВНО по математике станет обязательным, - министр образования
Новости Украины УЦОКОВНО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь