В Украине стартовала регистрация на ВНО

Иллюстративное фото (УНИАН)

Регистрация пройдет до 24 марта 2020 года

В Украине сегодня, 3 февраля, стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Для регистрации необходимо создать и заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО, подготовить комплект регистрационных документов и подать его лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году заканчивают получения полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет).

Комплекты регистрационных документов учеников (слушателей, студентов) для прохождения ВНО руководители учебных заведений присылают до 17 марта 2020 года.

Напомним, в 2020 году ВНО пройдет с 21 мая по 15 июня. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

Также РБК-Украина писало, что 24 января завершилась регистрация на пробное ВНО. Пробное ВНО будет проходить 21 марта - по украинскому языку и литературе, а также 28 марта - по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).