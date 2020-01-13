ВНО-2020: сколько нужно баллов, чтобы попасть на бюджет

В Минобразовании назвали минимальный проходной бал для прохождения на бюджет
В Украине 3 феврая стартует регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО). Теперь стало известно, сколько же баллов нужно набрать абитуриенту, чтобы поступить на бюджет. Об этом сообщает Министерство образования Украины.
В этом году минимальный проходной бал на бюджет - 125, но на такие специальности, как "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Фармация, промышленная фармация" проходной бал составит 150.
Также стали известны даты проведения ВНО:
Результаты тестов по математике и физике объявят не позднее 12 июня, по по украинскому языку и литературе, иностранным языкам и истории Украины - не позднее 20 июня, по биологии, географии и химии не позже, чем 24 июня.
Министерство образования отметило, что для поступления в вузы в 2020 году подойдут также сертификаты ВНО за 2017, 2018, 2019 и 2020 годы. А вот по иностранному языку только сертификаты 2018-2020 года.