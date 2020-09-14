ВНО-2021 будут проводить по-новому: какие "сюрпризы" приготовили абитуриентам

ВНО-2021 ожидает ряд изменений по сравнению с ранее проводившимися сессиями тестирования. Первым и важнейшим нововведением независимого оценивания станет возможность выбора еще одного дополнительного предмета для сдачи. Так абитуриентам позволят увеличить потенциальный список специальностей для поступления. Какие еще нововведения ожидают абитуриентов в 2021 году – читайте ниже.

Как сообщила заместитель директора УЦОКО Татьяна Вакуленко в прямом эфире в YouTube, государственная итоговая аттестация в 2021 году будет обязательной по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку. В каком формате она будет проводить в следующем году – пока неизвестно.

"Должна отметить, что существенно изменилась ситуация с Государственной итоговой аттестацией. Поэтому, ГИА в этом году для соискателей полного общего среднего образования обязательна по украинскому языку, математике, истории Украины или иностранному языку, а также один из учебных предметов на выбор", - добавила она.

По ее словам, в 2020 году участники могли пройти тестирование не более чем из четырех учебных предметов. Что касается ВНО-2021, Вакуленко комментирует: "участники (ВНО - ред.) в этом году имеют право пройти тестирование по пяти предметам".

Также сообщается, что в 2021 году добавится один новый предмет для сдачи.

"В 2021 году, в отличие от предыдущих лет, внешнее независимое оценивание результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, проводится по 1) украинскому языку, 2) украинскому языку и литературе", - говорится в сообщении на сайте УЦОКО.

Напомним, что ранее 16-летний школьник из Ивано-Франковской области получил по ВНО 795 баллов из 800 возможных. Парень рассказал, как ему это удалось.

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