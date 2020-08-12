Украинский выпускник получил по ВНО 795 баллов из 800 возможных: как ему это удалось

Украинский выпускник получил по ВНО 795 баллов (фото: freepic.com)

16-летний выпускник из Ивано-Франковской области обошелся без репетиторов

16-летний Александр Люклян из села Перегинское Ивано-Франковской области получил по ВНО 795 баллов из 800 возможных. Парень учился без репетиторов в обычной школе и постоянно занимался сам. Талантливый молодой человек получил 200 баллов по математике и украинскому языку и литературе, 199 баллов по английскому языку и 196 — по физике. Об этом пишут "Факты".

Саша стал лучшим выпускником в стране, но сам удивляется, что ему удалось получить столько баллов.

"Я не ожидал, например, что получу по украинскому языку и литературе 200 баллов. Когда сразу после ВНО на сайте Центра оценивания появились правильные ответы, я проверил и понял, что в тестовых заданиях все сделал правильно. Но думал, что допустил одну, а то и две ошибки в сочинении. Нашел еще одну ошибку в тестах по физике и одну — по английскому языку. По математике все было правильно. Но 200 баллов — это в любом случае неожиданно. Первой этот результат, кстати, увидела мама. У нее был настоящий шок! Никогда не забуду ее эмоции в тот момент, когда она позвала меня к компьютеру. А я испытал этот шок позже — когда стали известны результаты по четырем предметам и мне сообщили, что я один из рекордсменов в стране", - рассказал Саша.

Александр Люклян (фото: society.fakty.ua)

По словам Саши, тяжелей всего было сдавать физику, а легче всего ему дается математика. Парень рассказывает, что в подготовке к экзаменам ему очень помог карантин, он занимался каждый день без остановки.

"Я занимался каждый день, без выходных. Поэтому, когда объявили карантин, с одной стороны было обидно (ведь олимпиаду, к которой я готовился, отменили), а с другой, наоборот, появилась возможность целиком и полностью посвятить себя подготовке к тестированию. К тому же не пришлось отвлекаться на другие школьные предметы", - поделился выпускник.

По словам Александра, главной его целью было сдать тесты так, чтобы поступить на бюджет в хороший университет. Сейчас Саша в процессе выбора учебного заведения.

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