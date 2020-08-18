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Минобразования хочет усилить влияние аттестата на поступление в вуз

Киев, Вторник 18 августа 2020 10:28
Минобразования хочет усилить влияние аттестата на поступление в вуз
Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Это позволит увеличить мотивацию учеников к обучению в школе

Министерство образования и науки планирует увеличить влияние аттестата о среднем образовании при поступлении в университеты. Это позволит увеличить мотивацию учеников к обучению в средней школе.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет во время конференции.

При этом как именно в МОН планируют увеличить влияние аттестата, Шкарлет не объяснил.

"Имеем цель увеличение веса аттестата при поступлении в учреждения высшего образования, а так увеличение мотивации учеников к обучению в средней школе", - сообщил Шкарлет.

Отметим, сейчас в Украине для поступления в высшее учебное заведения необходимо сдать внешнее независимое оценивание (ВНО). Сейчас ВНО можно сдать по восьми предметам - украинский язык, украинская литература, история Украины, математика, физика, химия, биология, география и иностранный язык.

Напомним, в этом году абитуриенты при поступлении в вуз смогут подать до 5 заявлений на бюджет, а также неограниченное количество заявлений на контракт.

Также сообщалось, что с 1 сентября в Украине планируют разрешить ученикам ходить в школы в городах из первых трех карантинных зон - "зеленой", "желтой" и "оранжевой".

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