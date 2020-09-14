ЗНО-2021 будуть проводити по-новому: які "сюрпризи" приготували абітурієнтам

ЗНО-2021 чекає ряд змін у порівнянні з сесіями тестування, які проводилися раніше. Першим і найважливішим нововведенням незалежного оцінювання стане можливість вибору ще одного додаткового предмета для здачі. Так абітурієнтам дозволять збільшити потенційний перелік спеціальностей для вступу. Які ще нововведення чекають на абітурієнтів у 2021 році – читайте нижче.

Як повідомила заступник директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко у прямому ефірі на YouTube, державна підсумкова атестація у 2021 році буде обов'язковою з української мови, математики, історії України або іноземної мови. В якому форматі вона буде проводити в наступному році – поки що невідомо.

"Повинна зазначити, що істотно змінилася ситуація з Державною підсумковою атестацією. Тому, ДПА в цьому році для шукачів повної загальної середньої освіти обов'язкова з української мови, математики, історії України або іноземної мови, а також для одного з навчальних предметів на вибір", - додала вона.

За її словами, у 2020 році учасники могли пройти тестування не більше ніж з чотирьох навчальних предметів. Що стосується ЗНО-2021, Вакуленко коментує: "учасники (ЗНО - ред.) в цьому році мають право пройти тестування з п'яти предметів".

Також повідомляється, що у 2021 році додасться один новий предмет для здачі.

"У 2021 році, на відміну від попередніх років, зовнішнє оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, проводиться з 1) української мови, 2) української мови і літератури", - йдеться в повідомленні на сайті УЦОЯО.

Нагадаємо, що раніше 16-річний школяр з Івано-Франківської області отримав за ЗНО 795 балів з 800 можливих. Хлопець розповів, як йому це вдалося.

Також ми писали, що Міносвіти хоче посилити вплив атестата на вступ до внз.