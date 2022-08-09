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Внезапный залповый ливень затопил улицы Одессы: непогода готовит новый "сюрприз"

Фото: Одессу залило сильным дождем (unsplash.com)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе сильный дождь во вторник, 9 августа, привел к подтоплению некоторых улиц, хотя осадки сегодня синоптики не прогнозировали. Помимо подобного "сюрприза" также усилился ветер, и теперь в городе и области ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Одесситы сняли последствия нынешнего внезапного летнего дождя на видео и фото, после чего кадры разместили в сети.

На фотографиях видно, что в результате ливня одесские улицы изрядно залило, и авто приходилось буквально рассекать волны во время движения.

Сильнее всего подтопило улицу Боровского, которая теперь стала напоминать речку с бурными потоками.

Подтопление на ул. Боровского в Одессе из-за ливня 9 августа (фото: скриншот с видео)

Водостоки не моги справиться с большим количеством осадков, и "ватерлиния" поднялась на некоторых участках дороги выше середины колес транспорта.

Также подтопило улицу Химическую и Хаджибейскую дорогу, что привело к остановке движения общественного транспорта. В частности, временно не курсировал трамвай №20.

Тем временем в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области предупреждают об опасных метеорологических явлениях по городу и области.

Так, в среду, 10 августа, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Мощные порывы северного ветра прогнозируются этой ночью и завтра днем.

В мэрии Одессы просят жителей и гостей города быть бдительными и, по возможности, максимально ограничить перемещение и поездки. Также в целях безопасности не рекомендуется оставлять машины под деревьями и линиями электропередач, следует осторожно передвигаться под деревьями, так как ветруган может сорвать ветки и вырвать сами деревья.

Напомним, что в минувшее воскресенье после сильного ливня затопило Ирпень, и появилось видео последствий.

А за несколько дней до этого в захваченном российскими войсками Мариуполе прошла сильная гроза с дождем, при этом стихия принесла немало беды в разрушенный город.

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