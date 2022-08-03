Град в окна, речки по пояс: как выглядит оккупированный Мариуполь после дождя
В оккупированном россиянами Мариуполе прошла сильная гроза с дождем. Несмотря на утверждения захватчиков, что жизнь в городе восстанавливается, многие увидели, что это не так. Стихия принесла немало беды в разрушенный город.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Как выглядит город после грозы
В результате стихии у людей в окна залетал град. Потоки воды на улицах были очень сильными и превращались в реки из-за забитых ливневых стоков.
Вот так выглядели стены в квартире (соцсети)
"Ливень с градом мгновенно смыл все декорации улучшенной жизни. Всю цену обещаний мариупольцы увидели своими глазами - дождь в квартире, град везде отсутствуют окна, реки по пояс из-за неработающих ливневок, снова обесточивания из-за криворукого ремонта и отсутствия питьевой воды. Только один ливень", - написал Андрющенко.
Смотрите на видео, что происходило в Мариуполе во время грозы.
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