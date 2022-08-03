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Град в окна, речки по пояс: как выглядит оккупированный Мариуполь после дождя

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Мариуполь, Среда 03 августа 2022 14:15
Град в окна, речки по пояс: как выглядит оккупированный Мариуполь после дождя В Мариуполе прошел дождь с грозой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированном россиянами Мариуполе прошла сильная гроза с дождем. Несмотря на утверждения захватчиков, что жизнь в городе восстанавливается, многие увидели, что это не так. Стихия принесла немало беды в разрушенный город.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Как выглядит город после грозы

В результате стихии у людей в окна залетал град. Потоки воды на улицах были очень сильными и превращались в реки из-за забитых ливневых стоков.

Град в окна, речки по пояс: как выглядит оккупированный Мариуполь после дождяГрад в окна, речки по пояс: как выглядит оккупированный Мариуполь после дождяВот так выглядели стены в квартире (соцсети)

"Ливень с градом мгновенно смыл все декорации улучшенной жизни. Всю цену обещаний мариупольцы увидели своими глазами - дождь в квартире, град везде отсутствуют окна, реки по пояс из-за неработающих ливневок, снова обесточивания из-за криворукого ремонта и отсутствия питьевой воды. Только один ливень", - написал Андрющенко.

Смотрите на видео, что происходило в Мариуполе во время грозы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как выглядят пляжи оккупированного Мариуполя в разгар сезона.

А еще рассказывали о том, что украинка опозорила россиянина на турецком пляже.

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