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Раптова залпова злива затопила вулиці Одеси: негода готує новий "сюрприз"

Фото: Одесу залило сильним дощем (unsplash.com)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі сильний дощ у вівторок, 9 серпня, призвів до підтоплення деяких вулиць, хоча опади сьогодні синоптики не прогнозували. Крім подібного "сюрпризу" також посилився вітер, і тепер в місті та області очікуються пориви до 20 метрів на секунду.

Одесити зняли наслідки нинішнього раптового літнього дощу на відео і фото, після чого кадри розмістили в мережі.

На світлинах видно, що в результаті зливи одеські вулиці неабияк залило, і авто доводилося буквально розсікати хвилі під час руху.

Найсильніше підтопило вулицю Борівського, яка тепер стала нагадувати річку з бурхливими потоками.

Підтоплення на вул. Боровського в Одесі через зливу 9 серпня (фото: скріншот з відео)

Водостоки не могли впоратися з великою кількістю опадів, і "ватерлінія" піднялася на деяких ділянках дороги вище середини коліс транспорту.

Також підтопило вулицю Хімічну та Хаджибейську дорогу, що призвело до зупинки руху громадського транспорту. Зокрема, тимчасово не курсував трамвай № 20.

Тим часом в прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області попереджають про небезпечні метеорологічні явища по місту та області.

Так, у середу, 10 серпня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Потужні пориви північного вітру прогнозуються цієї ночі та завтра вдень.

У мерії Одеси просять жителів і гостей міста бути пильними та, по можливості, максимально обмежити переміщення і поїздки. Також з метою безпеки не рекомендується залишати машини під деревами і лініями електропередач, слід обережно пересуватися під деревами, позаяк вітрюган може зірвати гілки та вирвати самі дерева.

Нагадаємо, що минулої неділі після сильної зливи затопило Ірпінь, і з'явилося відео наслідків.

А за кілька днів до цього в захопленому російськими військами Маріуполі пройшла сильна гроза з дощем, при цьому стихія принесла чимало біди в зруйноване місто.

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