Раптова залпова злива затопила вулиці Одеси: негода готує новий "сюрприз"

На світлинах видно, що в результаті зливи одеські вулиці неабияк залило, і авто доводилося буквально розсікати хвилі під час руху.

Найсильніше підтопило вулицю Борівського, яка тепер стала нагадувати річку з бурхливими потоками.

Підтоплення на вул. Боровського в Одесі через зливу 9 серпня (фото: скріншот з відео)

Водостоки не могли впоратися з великою кількістю опадів, і "ватерлінія" піднялася на деяких ділянках дороги вище середини коліс транспорту.

Також підтопило вулицю Хімічну та Хаджибейську дорогу, що призвело до зупинки руху громадського транспорту. Зокрема, тимчасово не курсував трамвай № 20.

Тим часом в прес-службі ГУ ДСНС в Одеській області попереджають про небезпечні метеорологічні явища по місту та області.

Так, у середу, 10 серпня, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Потужні пориви північного вітру прогнозуються цієї ночі та завтра вдень.

У мерії Одеси просять жителів і гостей міста бути пильними та, по можливості, максимально обмежити переміщення і поїздки. Також з метою безпеки не рекомендується залишати машини під деревами і лініями електропередач, слід обережно пересуватися під деревами, позаяк вітрюган може зірвати гілки та вирвати самі дерева.