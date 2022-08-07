ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ирпень затопило из-за сильного ливня: видео последствий

Новина українською →
Ирпень, Воскресенье 07 августа 2022 16:06
Ирпень затопило из-за сильного ливня: видео последствий Фото: Ирпень затопило из-за сильного ливня: видео последствий (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

После сильного ливня в Ирпенской общине, многие дома были подтоплены. В социальных сетях опубликовали видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

После продолжительного ливня город Ирпень буквально затопило, о чем сообщают местные жители. В социальных сетях жители города публикуют видео последствий непогоды.

Мэр города заявил, что они уже начали ликвидацию последствий ливня и предоставил номера телефонов, для передачи оперативной информации о любых авариях, повреждениях и неисправностях:

  • Муниципальная стража - 0459760400
  • УЖКХ "Ирпень" - 0459763005, 0689366163
  • Управление благоустройства города - 0459763412
  • ДТЭК - 0444590740
  • Киевоблгаз - 0443646104

Напомним, что ранее синоптики предупреждали о ухудшение погоды в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область
NEWS
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз