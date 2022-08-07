Ирпень затопило из-за сильного ливня: видео последствий

После сильного ливня в Ирпенской общине, многие дома были подтоплены. В социальных сетях опубликовали видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Ирпенского городского головы Александра Маркушина.

После продолжительного ливня город Ирпень буквально затопило, о чем сообщают местные жители. В социальных сетях жители города публикуют видео последствий непогоды. Мэр города заявил, что они уже начали ликвидацию последствий ливня и предоставил номера телефонов, для передачи оперативной информации о любых авариях, повреждениях и неисправностях: Муниципальная стража - 0459760400

УЖКХ "Ирпень" - 0459763005, 0689366163

Управление благоустройства города - 0459763412

ДТЭК - 0444590740

Киевоблгаз - 0443646104